٠٦‏/١١‏/٢٠٢٤، ١١:٥٧ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85652138
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نائب وزير الدفاع الايراني يصل الى اسلام آباد

٠٦‏/١١‏/٢٠٢٤، ١١:٥٧ م
رمز الخبر: 85652138
نائب وزير الدفاع الايراني يصل الى اسلام آباد

اسلام آباد / 6 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- وصل نائب وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية العميد حجة الله قريشي إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد بهدف الاجتماع مع كبار المسؤولين الدفاعيين والعسكريين الباكستانيين في سياق تعزيز التعاون الثنائي.

وكان في استقبال العميد قريشي وأعضاء الوفد المرافق له حين وصولهم الى قاعدة "نورخان" الجوية، بعض المسؤولين في وزارة الدفاع الباكستانية، بالإضافة إلى السفير الايراني رضا أميري مقدم والملحق العسكري الايراني العقيد محمد محسن شهابي.

ومن المقرر أن يعقد نائب وزير الدفاع الايراني اجتماعات مهمة مع مسؤولين عسكريين ودفاعيين رفيعي المستوى في باكستان خلال اليومين المقبلين.

ويعد تعزيز التعاون الثنائي بين إيران وباكستان في مجالات الأمن والحدود وتبادل الوفود العسكرية والتدريبية من بين أهداف زيارة نائب وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية الى اسلام آباد.

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