نائب وزير الدفاع الايراني يصل الى اسلام آباد

وكان في استقبال العميد قريشي وأعضاء الوفد المرافق له حين وصولهم الى قاعدة "نورخان" الجوية، بعض المسؤولين في وزارة الدفاع الباكستانية، بالإضافة إلى السفير الايراني رضا أميري مقدم والملحق العسكري الايراني العقيد محمد محسن شهابي.

ومن المقرر أن يعقد نائب وزير الدفاع الايراني اجتماعات مهمة مع مسؤولين عسكريين ودفاعيين رفيعي المستوى في باكستان خلال اليومين المقبلين.

ويعد تعزيز التعاون الثنائي بين إيران وباكستان في مجالات الأمن والحدود وتبادل الوفود العسكرية والتدريبية من بين أهداف زيارة نائب وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية الى اسلام آباد.

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