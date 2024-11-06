إيرواني مثمنا جهود الأونروا: الإبادة الجماعية في غزة على يد الكيان الصهيوني انتهاك صارخ لحقوق الإنسان

وقال إيرواني، السفير والممثل الدائم للجمهورية الإسلامية الإيرانية، في اجتماع الجمعية العامة للاستماع إلى تقرير وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا): في البداية، أود أن أشكركم على عقد هذا الاجتماع المهم وأن أعرب عن امتناني للسيد فيليب لازاريني، المفوض العام للأونروا، لقيادته المتميزة وجهوده المتواصلة في ضمان الاستقرار المالي لهذه الوكالة والحفاظ على مكانتها. كما أننا نقدر له التقرير الشامل عن أنشطة الأونروا.

واضاف: في هذا المنعطف الحرج، تعرب جمهورية إيران الإسلامية عن قلقها العميق إزاء الحالة المزرية للاجئين الفلسطينيين، وخاصة في قطاع غزة. إن الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني والحصار المستمر لغزة قد عرضا آلاف المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال، لخطر داهم. ولا تشكل هذه الأعمال انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان فحسب، بل إنها أيضا استخدام متعمد للجوع كسلاح ضد الشعب الفلسطيني، مما يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية وخلق حالة لا تطاق للشعب الفلسطيني.

وتابع: باعتبارها الوكالة الوحيدة التي تقدم المساعدات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، تلعب الأونروا دورا حيويا في حل هذه الأزمة. وأي محاولة لتعطيل أنشطتها، مثل الإجراءات الأخيرة التي اتخذها الكنيست التابع للكيان الإسرائيلي ضد هذه الوكالة، هي موضع إدانة شديدة. إن هذه الأعمال، التي تمثل انتهاكًا واضحًا لحقوق الإنسان، هي محاولة لحرمان الفلسطينيين من الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والمساعدات الإنسانية.

واردف: تؤكد جمهورية إيران الإسلامية أنه يجب على الكيان الإسرائيلي أن يتقيد فورا بالتزاماته بموجب القانون الدولي وأن يسمح بتدفق المساعدات الإنسانية بحرية وبشكل مستمر إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة. ولا يمكن التوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية إلا بإنهاء الاحتلال ووقف السياسات العدوانية للكيان الإسرائيلي.

واضاف: كما تطلب جمهورية إيران الإسلامية من المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات جدية ردا على تصرفات الكيان الإسرائيلي وتعليق عضوية هذا الكيان في الجمعية العامة للأمم المتحدة بسبب الانتهاك الصارخ لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. إن الكيان الإسرائيلي بارتكابه جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وتجاهل أوامر محكمة العدل الدولية وانتهاكه المستمر لحقوق الشعب الفلسطيني، يعتبر تهديدا مباشرا للسلم والأمن الدوليين ويجب أن يحاسب على أعماله.

واكد إن دعم الأونروا وحماية حقوق وأمن اللاجئين الفلسطينيين يجب أن يكون أولوية للمجتمع الدولي وقال: تظل جمهورية إيران الإسلامية ملتزمة بدعم هذه الوكالة الإنسانية وتطالب باتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لإنهاء جرائم الكيان الإسرائيلي في غزة والأراضي الفلسطينية الأخرى.

وختم ايرواني كلمته بالقول: وأخيرا، نؤكد على ضرورة الضغط على الكيان الإسرائيلي من قبل المجتمع الدولي لاحترام القانون الدولي ووقف احتلاله وسياساته العدوانية، وإلا فإنه سيستمر في تشكيل تهديد خطير للسلم والأمن العالميين.

انتهى ** 2342