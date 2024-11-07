صادرات إيران من المواد الغذائية تتخطى 2.5 مليار دولار سنويا

واعلن محمدي، في تصريح للصحفيين مساء الأربعاء، على هامش مؤتمر يوم الأغذية العالمي الثالث عشر: في مجال السلامة، يتم اتخاذ إجراءات جيدة في قطاع الأغذية والمشروبات على عدة مراحل قبل وأثناء وبعد الإنتاج حتى وقت العرض وفي كل مرحلة يتم اصدار التصاريح بعد الحصول على الموافقات اللازمة.

وأوضح: أن ضوابط ما بعد الإنتاج تشمل اختبارات التسويق واختبارات pms ، وفي برامج مراقبة منظمة الغذاء والدواء يتم اختبار العديد من المنتجات بشكل عشوائي حتى يتمكن المواطنون من استهلاك المنتج الغذائي المعتمد من منظمة الغذاء والدواء بشكل آمن.

وقال رئيس منظمة الغذاء والدواء: على عكس الكثير من الصادرات في مجال الغذاء، لا توجد لدينا صادرات في مجال المنتجات المعدلة وراثيا، والتي تشمل الذرة والقطن والكانولا وفول الصويا، وجميع هذه المنتجات مستوردة.

وتابع: لكن عند دخولها البلاد يتم إجراء الاختبارات اللازمة عليها أولا، وبعد الحصول على الموافقات اللازمة يتم منح ترخيص إنتاج المنتج.

وتابع محمدي: جميع المنتجات المصنعة تتم وفق الأطر والتعليمات ولا توجد مشكلة في هذا الصدد.

وذكر: انه على الرغم من أن مراقبتنا مستمرة، إلا أننا نعتقد أن المراقبة من قبل المواطنين كانت ولا تزال أكثر فعالية، ونطلب منهم الابلاغ عنها اذا رأوا أي مشاكل مع بعض المنتجات المعدلة وراثيا والجيلاتينية.

وقال رئيس منظمة الغذاء والدواء: في مجال المنتجات الغذائية كانت لدينا زيادة في الرقابة وكانت نتائجها تقليل كمية المخالفات ورفع الدعاوى أمام المحاكم، وهذا البرنامج مستمر بقوة في كافة الفئات الفرعية في مجال الغذاء والدواء.

وفي هذا الحفل الذي أقيم بحضور رئيس جامعة مشهد للعلوم الطبية ومحافظ خراسان الرضوية ورئيس منظمة الغذاء والدواء ومدير عام شؤون الأغذية والمشروبات في منظمة الغذاء والدواء، تم تكريم 43 وحدة غذائية بارزة في محافظة خراسان الرضوية.

كما تم في هذا الحفل تكريم 13 مديراً فنياً نموذجيا بالمحافظة.

وفي هذا الحفل طالب المنتجون بزيادة الدعم من أجل زيادة كمية ونوعية المنتجات الإيرانية وتصدير هذه المنتجات إلى مختلف دول العالم.

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