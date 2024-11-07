دوري ابطال آسيا 2: تراكتور سازي الايراني يدك شباك روشن الطاجيكي بسبعة اهداف

وسجل لاعب روشن خولمراد نازاروف (4 بالخطأ في مرمى فريقه) وسوكول شيكاليسي (14 و25 من ضربة جزاء و27) وأمير حسين زاده (45+2 و69) وريكاردو الفيس (49) أهداف الفوز لصالح تراكتور.

وابتعد تراكتور في صدارة ترتيب المباراة برصيد 9 نقاط من ثلاث مباريات، مقابل 3 نقاط من مباراتين للوكرة، في حين بقي رصيد روشن خالياً من النقاط، حيث تضم المجموعة ثلاثة أندية.

وتقام الجولة الرابعة من منافسات المجموعة يوم 27 تشرين الثاني/نوفمبر، حيث يلتقي تراكتور مع الوكرة.

وكانت الجولة الأولى شهدت فوز تراكتور على الوكرة 3-0 في الوكرة، في حين شهدت الجولة الثانية فوز الوكرة على روشن 1-0 في دوشنبة، وشهدت الجولة الثالثة فوز تراكتور على روشن 3-1 في دوشنبة.

ويتأهل إلى دور الـ16 الفريقان الحاصلان على المركزين الأول والثاني في كل مجموعة من المجموعات الثماني.

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