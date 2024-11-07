محسن رضائي: على ترامب أن يتعلم من حساباته الخاطئة السابقة تجاه إيران

وكتب رضائي، على حساب المستخدم الخاص به على شبكة التواصل الاجتماعي X: يجب على ترامب أن يتعلم من حساباته الخاطئة السابقة مع رؤساء الولايات المتحدة الآخرين تجاه إيران.

واضاف: إن إرادة الشعب الإيراني لاستيفاء حقوقه ثابتة ولن تتزعزع.

انتهى ** 2342