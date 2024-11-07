محسن رضائي: على ترامب أن يتعلم من حساباته الخاطئة السابقة تجاه إيران

وكتب رضائي، على حساب المستخدم الخاص به على شبكة التواصل الاجتماعي X: يجب على ترامب أن يتعلم من حساباته الخاطئة السابقة مع رؤساء الولايات المتحدة الآخرين تجاه إيران.
واضاف: إن إرادة الشعب الإيراني لاستيفاء حقوقه ثابتة ولن تتزعزع.
انتهى ** 2342
طهران / 7 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- قال العضو في مجلس تشخيص مصلحة النظام بالجمهورية الاسلامية الايرانية محسن رضائي انه على ترامب أن يتعلم من حساباته الخاطئة السابقة وغيره من رؤساء الولايات المتحدة تجاه إيران.
وكتب رضائي، على حساب المستخدم الخاص به على شبكة التواصل الاجتماعي X: يجب على ترامب أن يتعلم من حساباته الخاطئة السابقة مع رؤساء الولايات المتحدة الآخرين تجاه إيران.
واضاف: إن إرادة الشعب الإيراني لاستيفاء حقوقه ثابتة ولن تتزعزع.
انتهى ** 2342
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