٠٧‏/١١‏/٢٠٢٤، ٤:٤٨ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85652188
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محسن رضائي: على ترامب أن يتعلم من حساباته الخاطئة السابقة تجاه إيران

٠٧‏/١١‏/٢٠٢٤، ٤:٤٨ ص
رمز الخبر: 85652188
محسن رضائي: على ترامب أن يتعلم من حساباته الخاطئة السابقة تجاه إيران

طهران / 7 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- قال العضو في مجلس تشخيص مصلحة النظام بالجمهورية الاسلامية الايرانية محسن رضائي انه على ترامب أن يتعلم من حساباته الخاطئة السابقة وغيره من رؤساء الولايات المتحدة تجاه إيران.

وكتب رضائي، على حساب المستخدم الخاص به على شبكة التواصل الاجتماعي X: يجب على ترامب أن يتعلم من حساباته الخاطئة السابقة مع رؤساء الولايات المتحدة الآخرين تجاه إيران.

واضاف: إن إرادة الشعب الإيراني لاستيفاء حقوقه ثابتة ولن تتزعزع.

انتهى ** 2342

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