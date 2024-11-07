المقاومة تستهدف "ميركافا" شمالي مدينة غزة

وفي غربي مخيم جباليا، شمالي قطاع غزة، خاضت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اشتباكات ضارية ضد جنود الاحتلال وآلياته في منطقة الفاخورة، مستهدفةً إياها بالأسلحة الرشاشة والمضادة للدروع.

بدورها، قصفت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، موقع "أبو مطيبق" العسكري التابع للاحتلال، والواقع في شرقي المحافظة الوسطى، برشقة صاروخية.

وفجر الأربعاء، أعلنت كتائب شهداء الأقصى قصفها مستوطنة "نتيف هعتسرا" في غلاف غزة، برشقة من الصواريخ.

وبينما تواصل المقاومة في غزة التصدي للقوات الإسرائيلية في مختلف مناطق القطاع، مكبدةً إياها مزيداً من الخسائر، ارتفع عدد الضباط والجنود القتلى في المعارك البرية إلى 368، بحسب ما سمح جيشالاحتلال بنشره.

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