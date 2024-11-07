٠٧‏/١١‏/٢٠٢٤، ٨:٤٢ ص
رمز الخبر: 85652250
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journalistکاظم شماعییان

غروسي يقول انه سيزور ايران خلال الايام القليلة القادمة

٠٧‏/١١‏/٢٠٢٤، ٨:٤٢ ص
رمز الخبر: 85652250
غروسي يقول انه سيزور ايران خلال الايام القليلة القادمة

لندن/ 7 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا – اعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي أنه قد يزور طهران خلال الايام القليلة القادمة.

واضاف غروسي وهو يتحدث في مؤتمر صحفي بالعاصمة الايطالية روما: قد تتم هذه الزيارة خلال بضعة ايام. يجب تحديد موعد الزيارة، لكنها ستتم.

وردا على سؤال حول ما قد يمكن ان يتغير في التعامل مع ايران بعد فوز دونالد ترامب بالرئاسة في امريكا، قال غروسي ان وجود ادارة جديدة في واشنطن يعني "توجهات مختلفة".

واضاف انه تعامل سابقا مع ادارة ترامب. ويتوقع ان يستمر بنفس الطريقة.

وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية قد قال في وقت سابق انه جاهز للتعامل مع الحكومة الايرانية الرابعة عشرة لتسوية القضايا العالقة فيما يخص اتفاقات الضمانات.

٠ Persons
journalistکاظم شماعییان

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