قائد الثورة: على الاجهزة الثقافية والفنية، الترويج لحياة مفاخر التاريخ

جاء ذلك في كلمة لقائد الثورة اية الله السيد علي الخامنئي خلال استقباله القائمين على اقامة الملتقى الدولي "جعفر بن ابي طالب" والذي تم في 19 آب/اغسطس الماضي ونشرت اليوم الخميس في مقر اقامة الملتقى في قم.

واعتبر سماحته في اللقاء ان ابعاد حياة تلك الشخصية العظيمة تنطوي على دروس تاريخية ودعائية واجتماعية ومعارفية وقال انه يتعين من خلال انتاج الاعمال الثقافية الخالدة بما فيها الكتاب، نقل هذه الدروس الى الاجيال المختلفة.

واشار الى المنزلة الخاصة لجعفر بن ابي طالب لدى النبي الأكرم (ص) مشددا على ضرورة انجاز الدراسات والبحوث العلمية وانتاج الاعمال الثقافية حول الشخصيات البارزة الاخرى في تاريخ الاسلام مضيفا ان على الاجهزة الثقافية والفنية بما فيها الاذاعة والتلفزيون ان تتخذ من حياة مفاخر التاريخ مادة لانتاج الافلام والمسلسلات.

وفي مستهل اللقاء قدم رئيس المتلقى الدولي "جعفر بن ابي طالب" حجة الاسلام رفيعي تقريرا عن النتاجات العلمية والمقالات البحثية المرسلة الى الملتقى.