٠٧‏/١١‏/٢٠٢٤، ٢:١١ م
رمز الخبر: 85652642
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journalistکاظم شماعییان

نائب وزير الدفاع: توسيع التعاون الدفاعي بين ايران وباكستان

٠٧‏/١١‏/٢٠٢٤، ٢:١١ م
رمز الخبر: 85652642
نائب وزير الدفاع: توسيع التعاون الدفاعي بين ايران وباكستان

اسلام اباد/ 7 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا – قال نائب وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة العميد حجت اهیر قريشي ان ثمة تنسيقا جيدا يجري بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وباكستان على اعلى المستويات، ويسعى كلا البلدين لايجاد افق جديد للتعاون في المجال الدفاعي.

واكد العميد قريشي الذي يزور باكستان على راس وفد عسكري رفيع، اكد في حديث مع مراسل ارنا ان تنسيقا جيدا يجري منذ مدة بين ايران وباكستان على  اعلى المستويات.

واوضح ان هناك تبادلا للزيارات بين مسوؤلي البلدين ولدينا تعاون دفاعي وامني مع الاصدقاء البالكستانيين.

واوضح ان زيارته الحالية لاسلام اباد تاتي في اطار ترسيخ التعاون بين ايران وباكستان لا سيما المزيد من توسيع التعامل الدفاعي.

واشار الى ان ايران ستشارك للمرة الاولى في المعرض الدولي للسلاح في باكستان والمقرر اقامته اواخر الشهر الجاري في كراتشي موضحا ان المعرض يمكن ان يوجد مجالات مختلفة للتعاون الدفاعي والصناعي والتكنولوجي بين البلدين.

٠ Persons
journalistکاظم شماعییان

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