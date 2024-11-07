٠٧‏/١١‏/٢٠٢٤، ٢:١٨ م
رمز الخبر: 85652650
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journalistکاظم شماعییان

ايران تنتج اكثر من 510 الف سيارة خلال 7 اشهر

٠٧‏/١١‏/٢٠٢٤، ٢:١٨ م
رمز الخبر: 85652650
ايران تنتج اكثر من 510 الف سيارة خلال 7 اشهر

طهران/ 7 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا – تفيد الاحصاءات المتعلقة بالمنتجين الكبار الثلاثة للسيارات في ايران، انه تم خلال الاشهر السبعة الاولى من العام الايراني الجاري انتاج 510 ألفا و 672 سيارة شخصية.

وحسب هذه الارقام فان مصانع "ايران خودرو" و "سايبا" و "بارس خودرو" انتجت هذا العدد من السيارات.

ويزمع مصنعو السيارات في ايران، انتاج نحو مليون سيارة سنويا.

٠ Persons
journalistکاظم شماعییان

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