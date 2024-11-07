٠٧‏/١١‏/٢٠٢٤، ٦:٤١ م
رمز الخبر: 85652838
T T
٠ Persons
journalistکاظم شماعییان

مراسم تكريم الاستاذ حسين انصاريان برعاية رئيس الجمهورية

٠٧‏/١١‏/٢٠٢٤، ٦:٤١ م
رمز الخبر: 85652838
مراسم تكريم الاستاذ حسين انصاريان برعاية رئيس الجمهورية

طهران/ 7 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا – اقيمت مراسم تكريم الثقافة والاخلاق اليوم الخميس تكريما لنصف قران من الخدمات العلمية والثقافية للاستاذ حسين انصاريان.

واقيمت المراسم التي تزامنت مع الذكرى السنوية لبلوغ الاستاذ انصاريان سن الـ 80، بحضور رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان ورئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف ووزير الثقافة والارشاد الاسلامي عباس صالحي ووزير العلوم والبحوث والتكنولوجيا حسين سيمائي صراف.

كما حضر المراسم التي اقيمت في قاعة "الوحدة" بطهران جمع من المسوؤلين الثقافيين والعلميين والاكاديميين والحوزويين والسياسيين والاجتماعيين في البلاد.

وللاستاذ انصاريان اكثر من 80 كتابا في اطار 128 مجلدا بترجمات دولية مختلفة.

كما ترجم الاستاذ انصاريان القرآن الكريم ونهج البلاغة والصحيفة السجادية الى اللغة الفارسية.

٠ Persons
journalistکاظم شماعییان

تعليقك

You are replying to: .