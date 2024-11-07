السفير الايراني: ايران تدعم سيادة ووحدة اراضي ارمينيا

ونقلت وكالة "ارمن برس" الارمينية اليوم الخميس عن سبحاني قوله امام ملتقى "ارمينيا-ايران: تعاون وآفاق جديدة" عقد بمدينة كابان جنوبي غرب ارمينيا، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية اذ تؤكد موقفها المبدئي في دعم سيادة ارمينيا ووحدة اراضيها واستقلالها، ترحب بالجهود الارمينية لاقامة علاقات ودية مع جاراتها وهي جاهزة لرفد ارمينيا في هذا المجال.

واضاف ان ايران تدعم مبادرة "مفترق طرق السلام" لارمينيا وأن اي تذليل للعقبات يجب ان يتم على اساس وحدة اراضي ارمينيا وسيادتها وسيطرتها.

واضاف السفير الايراني اننا نرحب بمحادثات السلام بين ارمينيا واذربيجان ونؤمن ان التصعيد والصراع بين البلدين، يمكن ان تكون لهما تداعيات غير مرجوة على شعوب هذه المنطقة.

ووصف سبحاني الحدود بين ايران وارمينيا بحدود الصداقة وقال اننا عازمون على الافادة من جميع الفرص لتوسيع التجارة وتمتين العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين البلدين.