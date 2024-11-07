استعراض سبل التعاون الزراعي بين ايران واوزبكستان

واضاف ان بناء الدفيئات الزراعية زهيدة الثمن وانشاء مستودعات وثلاجات لتخزين المحاصيل الزراعية والصناعات التحويلية والتكميلية وتقنية تطهير المحاصيل الزراعية هي من الخدمات التي يمكن ان تقدمها ايران لاوزبكستان.

وراى نوري ان تسيير رحلات جوية واستكمال الخطوط الحديدية تمثل اولويات التعاون بين ايران واوزبكستان.

اما السفير الاوزبكي فقد قال في اللقاء ان وزارة الزارعة الاوزبكستانية جاهزة للتعاون مع ايران في 7 محاور زراعية.

واضاف نصريوف ان هذه المحاور السبعة تتمثل في الارواء الحديث وزراعة النباتات المقاومة للجفاف بما فيها الفستق وبناء الدفيئات الحديثة وانتاج التجهيزات والادوات الزراعية والتعاون في انتاج لحوم الدجاج والديك الرومي واعلاف الماشية وانجاز البحوث العلمية وتبادل الخبرات في مجال تربية المواشي والاسماك.