٠٧‏/١١‏/٢٠٢٤، ٨:١٥ م
رمز الخبر: 85652878
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journalistکاظم شماعییان

استعراض سبل التعاون الزراعي بين ايران واوزبكستان

٠٧‏/١١‏/٢٠٢٤، ٨:١٥ م
رمز الخبر: 85652878
استعراض سبل التعاون الزراعي بين ايران واوزبكستان

طهران/ 7 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا – قال وزير الجهاد الزراعي غلام رضا نوري خلال لقائه سفير أوزبكستان لدى طهران فريد الدين نصريوف ان قدرات ايران في مجال تقديم الخدمات الفنية – الهندسية والتدريب والبحوث في مجال تحسين نسل الماشية والري تحت الضغط، تشكل الطاقات التي يمكن تبادلها مع الطرف الاخر.

واضاف ان بناء الدفيئات الزراعية زهيدة الثمن وانشاء مستودعات وثلاجات لتخزين المحاصيل الزراعية والصناعات  التحويلية والتكميلية وتقنية تطهير المحاصيل الزراعية هي من الخدمات التي يمكن ان تقدمها ايران لاوزبكستان.

وراى نوري ان تسيير رحلات جوية واستكمال الخطوط الحديدية تمثل اولويات التعاون بين ايران واوزبكستان.

اما  السفير الاوزبكي فقد قال في اللقاء ان وزارة الزارعة الاوزبكستانية جاهزة للتعاون مع ايران في 7 محاور زراعية.

واضاف نصريوف ان هذه المحاور السبعة تتمثل في الارواء الحديث وزراعة النباتات المقاومة للجفاف بما فيها الفستق وبناء الدفيئات الحديثة وانتاج التجهيزات والادوات الزراعية والتعاون في انتاج لحوم الدجاج والديك الرومي واعلاف الماشية وانجاز البحوث العلمية وتبادل الخبرات في مجال تربية المواشي والاسماك.

٠ Persons
journalistکاظم شماعییان

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