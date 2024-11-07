لبنان: استشهاد 3 مواطنين وإصابات من الجيش و"اليونيفيل" في الاعتداء الإسرائيلي على صيدا

وأُصيب أيضاً، وفق بيان الجيش، "3 عسكريين من الجيش، من عناصر الحاجز، و4 من عناصر الوحدة الماليزية العاملة ضمن قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان - اليونيفيل"، في أثناء مرور آليات تابعة للوحدة عند حاجز الجيش.

من جهتها، أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" باستهداف الطيران المعادي الإسرائيلي سيارة في مدينة صيدا، جنوبي لبنان، بالقرب من حاجز الجيش اللبناني.

وأشارت الوكالة إلى أنه أُصيب عناصر من "اليونيفيل" بجروح طفيفة، وجرى علاجهم على الفور من جانب الصليب الأحمر اللبناني، ثم واصلوا طريقهم إلى مواقعهم في جنوبي لبنان.

وكانت قافلة تابعة لـ"اليونيفيل" تنقل جنود حفظ سلام وصلوا حديثاً إلى لبنان، تمر عبر صيدا، عندما وقع هجوم بطائرة مسيّرة بالقرب منها.

وصدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة، التابع لوزارة الصحة اللبنانية، بيان أعلن فيه أنّ "الحصيلة الأولية لغارة العدو الإسرائيلي على سيارة في صيدا أدّت إلى ارتقاء ثلاثة شهداء وإصابة 3 أشخاص آخرين بجروح".

وكان الاحتلال الإسرائيلي شنّ، منذ ليل أمس حتى فجر اليوم الخميس، سلسلة غارات واسعة على الضاحية الجنوبية لبيروت، وعلى قرى وبلدات في الجنوب والبقاع.

واستهدفت ثلاث غارات معادية منطقة الأوزاعي، بينما استهدفت غارة أخرى الطريق المحاذية لمطار بيروت الدولي، الأمر الذي أدّى إلى اضرار في أحد مدارجه القريبة من موقع الاستهداف.

وأكّد وزير الأشغال العامة في حكومة تصريف الأعمال، علي حمية، عبر حسابه في منصة "أكس"، أنّ مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت يعمل اليوم، بصورة طبيعية.

انتهى ** 2342