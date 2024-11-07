ظريف يعلق على الانتخابات الرئاسية الأميركية

وكتب ظريف في حساب المستخدم الخاص به على شبكة التواصل الاجتماعي X اليوم الخميس تعليقا على نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية: لقد أعرب الشعب الأميركي، بما في ذلك معظم المسلمين، بوضوح عن معارضته لسنة مخزية من تواطؤ الولايات المتحدة في جرائم ومجازر "إسرائيل" في غزة ولبنان.

واضاف: نأمل أن تفي الإدارة الجديدة لترامب وفانس بوعودها بشأن تجنب الحروب وان تتذكر الدرس المهم الذي علّمه الشعب الأميركي حول إنهاء الحروب ومنع حروب جديدة.

وتابع: إيران اثبتت أن لديها العزيمة والقدرة على مواجهة أي عدوان ولا تتأثر بالتهديدات لكنها تهتم بالاحترام.

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