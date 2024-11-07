المقاومة تستهدف جنود الاحتلال وآلياته شمالي قطاع غزة

وأعلنت كتائب القسام، اليوم الخميس، استهدافها ناقلة جند إسرائيلية وجرافة عسكرية من نوع "D9" بقذيفتي "الياسين 105"، أمس الأربعاء، في محيط الدوار الغربي "حارة الخزان" في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

من جهتها، أكدت قـــوات الشـــهــيـــد عـمـــر الـقــاســم قصفها مستوطنة "نتيف عتسراه" برشقة صاروخية، وذلك ضمن عملية مشتركة نفذتها مع كتائب الشهيد عبد القادر الحسيني.

في غضون ذلك، أقرّ "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، تحت بند "سُمح بالنشر"، بتعرض مقاتل في كتيبة "نحشون 90"، لواء "كفير"، لإصابة خطيرة في معارك شمالي قطاع غزة.

وفي ظل عمليات المقاومة المستمرة في مختلف محاور القتال في قطاع غزة، كما جنوب لبنان، أقرّ قبل يومين قائد "الفيلق الشمالي" في "الجيش" الإسرائيلي سابقاً اللواء احتياط نوعام تيفون، بأنّ "الجيش خسر في هذه الحرب فرقة كاملة".كذلك، قال تيفون "إن الجيش الإسرائيلي لا يقول الحقيقة، نحن ينقصنا في هذه الحرب 10 آلاف جندي أي فرقة كاملة".

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