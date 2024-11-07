بقائي يتحدث عن مهام القمرين الصناعيين الايرانيين "كوثر" و"هدهد"

وكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية إسماعيل بقائي في منشور على منصة التواصل الاجتماعي X مساء الخميس: اقدم خالص التهاني للخبراء في بلادنا بمناسبة الإطلاق الناجح للقمرين الصناعيين المصنعين بمعرفة محلية ايرانية إلى مدار الأرض. هذه أول تجربة ناجحة لمهندسي الشركات الإيرانية المعرفية في مجال إطلاق الأقمار الصناعية إلى الفضاء.

واضاف: مهمة "هدهد" و"كوثر" هي إنشاء ارضية لتقديم خدمات إنترنت الأشياء وتسجيل وإرسال صور عالية الجودة سيتم استخدامها في مجالات مختلفة مثل رسم الخرائط والزراعة وحماية البيئة وحماية الموارد الطبيعية وإدارة الأزمات.

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