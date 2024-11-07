٠٨‏/١١‏/٢٠٢٤، ٢:٠٩ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85652974
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وزير التراث الثقافي: العمالة في الحرف اليدوية يجب أن تصل الى مليون شخص

٠٨‏/١١‏/٢٠٢٤، ٢:٠٩ ص
رمز الخبر: 85652974
وزير التراث الثقافي: العمالة في الحرف اليدوية يجب أن تصل الى مليون شخص

طهران / 8 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- صرح وزير التراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية الايراني رضا صالحي اميري انه في نهاية خطة التنمية السابعة، يجب ان تصل العمالة في الحرف اليدوية في البلاد الى مليون شخص.

وقال صالحي أميري في تصريح للصحفيين في مدينة شيراز مركز محافظة فارس جنوب ايران يوم الخميس: حاليًا، يعمل أكثر من 500 ألف شخص في إنتاج الحرف اليدوية في انحاء البلاد.

وأضاف: وفقاً لخطة التنمية السابعة، لدينا التزام بتوفير 100 ألف فرصة عمل في هذا المجال كل عام، بحيث يصل العدد في نهاية الخطة الخمسية إلى مليون شخص.

*ثلاث قضايا أساسية لتطوير الحرف اليدوية

وقال وزير التراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية، في إشارة إلى لقائه مع مسؤولي الحرف المختلفة في البلاد: يمكن التعبير عن قضاياهم ومشاكلهم بشكل عام في شكل 3 قضايا يجب تلبيتها ، وهي الأمن الوظيفي والتأمين والتسهيلات وتطوير العمل والتسويق.

واضاف صالحي أميري: الحرف اليدوية مهنة منخفضة التكلفة وكل عمل حرفي يمكن خلقه بـ 30 مليون تومان.

كما قال وزير التراث الثقافي عن موضوع التسويق: يجب أن نحرك ذوق المجتمع نحو الحرف اليدوية ونحاول إزالة المعوقات أمام تصديرها.

وقال: أنا متفائل جدًا بمستقبل الحرف اليدوية في البلاد.

انتهى ** 2342

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