وزير التراث الثقافي: العمالة في الحرف اليدوية يجب أن تصل الى مليون شخص

وقال صالحي أميري في تصريح للصحفيين في مدينة شيراز مركز محافظة فارس جنوب ايران يوم الخميس: حاليًا، يعمل أكثر من 500 ألف شخص في إنتاج الحرف اليدوية في انحاء البلاد.

وأضاف: وفقاً لخطة التنمية السابعة، لدينا التزام بتوفير 100 ألف فرصة عمل في هذا المجال كل عام، بحيث يصل العدد في نهاية الخطة الخمسية إلى مليون شخص.

*ثلاث قضايا أساسية لتطوير الحرف اليدوية

وقال وزير التراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية، في إشارة إلى لقائه مع مسؤولي الحرف المختلفة في البلاد: يمكن التعبير عن قضاياهم ومشاكلهم بشكل عام في شكل 3 قضايا يجب تلبيتها ، وهي الأمن الوظيفي والتأمين والتسهيلات وتطوير العمل والتسويق.

واضاف صالحي أميري: الحرف اليدوية مهنة منخفضة التكلفة وكل عمل حرفي يمكن خلقه بـ 30 مليون تومان.

كما قال وزير التراث الثقافي عن موضوع التسويق: يجب أن نحرك ذوق المجتمع نحو الحرف اليدوية ونحاول إزالة المعوقات أمام تصديرها.

وقال: أنا متفائل جدًا بمستقبل الحرف اليدوية في البلاد.

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