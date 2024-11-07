مسؤول تجاري: هناك الكثير من المجالات لتطوير التعاون التجاري مع الصين

وقال دهقان دهنوي، الذي سافر إلى شنغهاي لزيارة معرض الصين الدولي للواردات، إن هذا المعرض يعد مبادرة استثنائية من الحكومة الصينية ويظهر خطة طموحة للغاية للتنمية الاقتصادية المستهدفة في هذا البلد.

وأضاف في مقابلة مع وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) في جناح ايران في المعرض أن الكثير من المنتجات التي تعرف باسم إيران مثل السجاد والزعفران والمشغولات اليدوية معروضة في هذا الجناح.

وأكد رئيس منظمة تنمية التجارة الإيرانية أنه بسبب التاريخ والارتباط الثقافي بين الحضارتين العظيمتين في إيران والصين، هناك الكثير من المجالات لتطوير التعاون التجاري والثقافي بين البلدين.

وقال: كما أن علاقاتنا التجارية تتوسع بسرعة وتعد الصين حاليا الشريك التجاري الأول لبلادنا.

ويعتبر معرض الاستيراد الدولي في شنغهاي بالصين أكبر وأهم معرض في الصين وأكبر معرض استيراد في العالم، والذي يشهد حضور الكثير من الشركات العالمية المرموقة فيه كل عام.

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