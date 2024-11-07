سفير إيران في كوبنهاغن يسلم اوراق اعتماده لملك الدنمارك

وفي هذا اللقاء نقل السفير الايراني التحيات الحارة من الرئيس مسعود بزشكيان الى ملك الدنمارك، وتاكيده على اهمية العلاقات بين البلدين، معلنا الاستعداد لتعزيز التعاون الثنائي.

من جانبه اشار ملك الدنمارك الى العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وهنأ سجادي على مسؤوليته الجديدة كسفير للجمهورية الإسلامية الإيرانية في كوبنهاغن.

وكان سجادي قد شغل سابقا مناصب مدير عام الشؤون السياسية والدولية بوزارة الخارجية، والسفير والممثل الدائم للبلاد في جنيف ونائب المدير العام لشؤون جنوب آسيا ورئيس دائرة شبه القارة الهندية بالخارجية، ونائب ممثل ايران الدائم في منظمة SCAP، وخبير في الدائرة الاقتصادية الدولية وخبير في دائرة المحافل الإسلامية بالخارجیة.

انتهى ** 2342