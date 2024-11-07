قائد الجيش الايراني: لن نتوقف عن نهج الارتقاء بقدراتنا الدفاعية

وفي كلمته التي القاها الخميس في جامعة العلوم الطبية التابعة للجيش، بمناسبة يوم الممرض، قال اللواء موسوي: نحن مستعدون لمساعدة حكومة الوفاق الوطنية في تطوير الخدمات الصحية والطبية في المناطق الاقل نموا في البلاد.

وهنأ القائد العام للجيش بذكرى ميلاد السيدة زينب (س) وشكر الأطباء وكوادر التمريض والعاملين في مجال الرعاية الصحية ، وحيا الاسرة التمريضية الكبيرة والمضحية من الماضي حتى الان والشهداء والمعاقين الاعزاء في مجال الصحة والعلاج والمئات من شهداء الكوادر الطبية والتمريضية في غزة الذين بقوا تحت أشد وأعنف هجمات العدو الصهيوني الخبيث واستشهدوا في سبيل عقيدتهم الراسخة ومهنتهم المقدسة.

وقال اللواء موسوي: الجيش يفكر دائماً في الحفاظ على عزة ومكانة واقتدار ايران ، وهذا التفكير والنهج في تعزيز وتحديث القوة الدفاعية كان موجوداً دائماً وسيستمر، ولن نتوقف لحظة واحدة، لكن أساليبنا في المواجهة ستتغير أيضًا وفقًا لشكل وحجم التهديدات.

وأكد القائد العام للجيش: نحن جاهزون دائماً، وفكرة رفع مستوى الاستعدادات في كافة عناصر ومكونات الجيش مطروحة على جدول الأعمال، وشبكة التدريب الصحي والطبي في الجيش ليست مستثناة من هذه القاعدة، وتفكر، بما يتماشى مع مهمة الجيش في الحفاظ على استقلال ووحدة وسلامة أراضي الجمهورية الإسلامية، في تحسين المهارات والتدريب والخدمات.

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