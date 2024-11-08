منظمة التعاون الإسلامي تدين بشدة العدوان الإسرائيلي على إيران

وأعلنت منظمة التعاون الإسلامي في بيان لها الخميس في نيويورك: أن الأعمال العدوانية التي يقوم بها الكيان الإسرائيلي تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن الانتهاك الخطير لسيادة وسلامة أراضي جمهورية إيران الإسلامية.

كما ادانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة انتهاك الكيان الإسرائيلي لسيادة جمهورية العراق وسلامتها الإقليمية، والذي استخدم المجال الجوي لهذا البلد لتنفيذ العمل العدواني ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وشددت هذه المنظمة على أن جمهورية إيران الإسلامية وغيرها من البلدان المتضررة لها الحق الذاتي في حماية سيادتها وسلامتها الإقليمية وأمنها وشعبها وفقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وحذرت منظمة التعاون الإسلامي، مرة أخرى، من أن الجرائم المستمرة التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي المحتل وغير الشرعي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة في غزة ولبنان، فضلا عن أنشطته العدوانية في المنطقة، تهدد السلام والأمن والاستقرار الإقليمي.

ودعت هذه المنظمة إلى التدخل الفوري والفعال من قبل مجلس الأمن الدولي باعتباره المسؤول الرئيسي عن الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.

وفي وقت سابق، أدانت حركة عدم الانحياز، المكونة من 121 دولة، في بيان لها، عدوان الكيان الاسرائيلي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأعلنت أن هذا الهجوم يعد انتهاكا خطيرا لسيادة إيران وسلامة أراضيها.

وأعلنت حركة عدم الانحياز في بيان لها انها "تدين بأقوى طريقة ممكنة، العمل العدواني المتعمد من قبل [كيان] إسرائيل ضد جمهورية إيران الإسلامية، والذي يعتبر انتهاكا خطيرا لسيادتها وسلامة أراضيها ، والذي ادى الى استشهاد أربعة عسكريين ومدني واحد إيرانيين.".

كما أدانت مجموعة أصدقاء الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة بشدة العدوان الأخير للكيان الإسرائيلي على جمهورية إيران الإسلامية وقالت: أن هذا الهجوم المستهجن يعد انتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الأساسية للقانون الدولي، وهو انتهاك واضح لسيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسلامة أراضيها.

وأصدرت مجموعة أصدقاء ميثاق الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة بيانا يدين العمل الشرير الأخير للكيان الإسرائيلي وأضافت: تدين مجموعة أصدقاء ميثاق الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة بشدة الهجوم الشنيع المخطط له مسبقا من قبل الكيان الإسرائيلي ضد جمهورية إيران الإسلامية في 26 أكتوبر 2024.

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