عمليات حزب الله...كمين واستهداف تحشّدات وقواعد ومستوطنات

واستهدفت المقاومة عدداً قواعد عسكرية، وتحركات وتجمعات جيش الاحتلال، ومستوطنات شمال فلسطين المحتلّة.

وكانت أعلنت غرفة عمليات المقاومة يوم الأربعاء، أنّ "هذه الإستهدافات المحددة والدقيقة والمدروسة تتم وفق برنامج واضح وإدارة وسيطرة تامة على مجريات الأمور الميدانية والتقدير المتأني لمجريات الأمور ومسار الجبهة وتدرجاتها".

قواعد عسكرية

استهدفت المقاومة الإسلامية قاعدة "ستيلا ماريس" البحرية، وهي قاعدة استراتيجية للرصد والرقابة البحريين على مستوى الساحل الشمالي شمال غرب حيفا، بصلية صاروخية عند الساعة 04:25 من بعد ظهر الخميس، وأصابت أهدافها بدقة.

كما استهدفت المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:20 من بعد ظهر الخميس قاعدة "إلياكيم"، التي تحوي معسكرات تدريب تتبع لقيادة المنطقة الشمالية في "جيش" الاحتلال الإسرائيلي جنوبي مدينة حيفا المحتلة، بصلية صاروخية نوعية.

تجمعات جنود الاحتلال

استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان موقع العبّاد الحدودي عند الساعة 10:45 مساءً. واستهدف مجاهدو المقاومة عند الساعة 06:20 مساءً موقع البغدادي وثكنة يفتاح بصليتين صاروخيتين.

واستهدفت المقاومة الإسلامية للمرة الثانية عند الساعة 7:45 مساءً، تحركاً لجيش العدو عند بوابة فاطمة على الحدود اللبنانية الفلسطينية قبالة بلدة كفركلا بصلية صاروخية، بعد أن استهدفت تحرّك عند الساعة 03:15 من بعد ظهر الخميس في المكان نفسه بصلية صاروخية أيضاً.

وفي عملية أخرى، استهدفت المقاومة بصلية صاروخية تجمعاً شرق بلدة مارون الراس عند الساعة 11:55 مساءً، بعدما استهدفته عند الساعة 03:00 بعد الظهر بصلية صاروخية، وأسفرت عن إصابات مؤكدة.

وفي عملية نوعية، كَمَنَ مجاهدو المقاومة لقوة مشاة للاحتلال حاولت التقدم باتجاه بلدة يارون، ما أدى إلى وقوع أفرادها بين قتيل وجريح.

كما قامت المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:00 من بعد الظهر بقصف تجمعات "جيش" الاحتلال في مستوطنات يفتاح، دوفيف وثكنة راميم في نفس الوقت، بـ 3 صليات صاروخية لكلٍ منها.

وفي الساعة 02:00 من بعد الظهر، استهدفت المقاومة تجمعًا لقوات "جيش" الاحتلال عند بوابة موقع هرمون بصلية صاروخية.

واستهدفت المقاومة تجمعاً لـ "جيش" الاحتلال في مستوطنة ليمان بصلية صاروخية عند الساعة 02:05 من بعد الظهر، وتلاها هجوم آخر في مستوطنة ساعر شمال مدينة نهاريا بصلية صاروخية في نفس التوقيت.

وكانت المقاومة قد استهدفت عند الساعة 01:50 من بعد الظهر، تجمعًا في مستوطنة حانيتا بصلية صاروخية.

استهداف مستوطنات

وفي إطار التحذير الذي وجّهته المقاومة الإسلامية لعددٍ من مستوطنات الشمال، استهدفت المقاومة الإسلامية مستوطنة كريات شمونة بصلية صاروخية عند الساعة 04:30 من بعد الظهر، كما استهدفت مستوطنة المنارة في نفس التوقيت بصلية صاروخية.

وكانت المقاومة قامت عند الساعة 01:50 من بعد الظهر بقصف منطقة "الكريوت" شمالي مدينة حيفا المحتلة بصلية صاروخية، ملحقة أضراراً كبيرة، وخلّفت أضرار في البنية التحتية لشبكة الكهرباء في "كريات يام"، ما أدى لانقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة بحسب "القناة 12" الإسرائيلية.

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