بناء اول حديقة تكنولوجية في فنزويلا بمشاركة إيران؛ تبادل تجارب الذكاء الاصطناعي الإيراني مع كوبا

اكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الایراني "ستار هاشمي"على تسهيل وتطوير العلاقات التقنية وإنشاء جسر بين الشركات التكنولوجية والمعرفية والقطاع الخاص في إيران وكوبا و فنوزيلا، ووقع اتفاقيات التعاون في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

التوقيع على عقد بناء مصنع لإنتاج الألياف الضوئية

وخلال لقائه وزير الكهرباء ورئيس الشركة الوطنية للاتصالات الفنزويلية خورخي ماركيز، ثمّن وزير الاتصالات الايراني دور ماركيز الفعال في تطوير التعاون الوثيق مع الشركات الإيرانية، لافتا الى ان الشركات التي أعلنت استعدادها للتعاون والتفاعل الوثيق مع دولة فنزويلا الصديقة هي من أفضل الشركات العاملة في إيران.

وضمن إعلان استعداد إيران لتعزيز الإنتاجات المشتركة في الخارج من اجل الاستحواذ على سوق المنطقة في مجال الاتصالات، تم التوقيع في ختام هذا اللقاء على وثائق وعقود التعاون في مجال الاتصالات بين الطرفين، بما في ذلك قطع غيار ومعدات الاتصالات، وكذلك بناء مصنع لإنتاج كابلات الألياف الضوئية باستثمار قدره 10 ملايين دولار من قبل إحدى الشركات المعرفية الإيرانية في محافظة لاغوايرا الفنزويلية.

بناء أول حديقة تكنولوجية في فنزويلا بمشاركة إيران

وخلال لقائه محافظ لاغوايرا الفنزويلية، اعرب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الايراني عن أمله في نجاح التعاون المشترك بين البلدين، موضحا بأن قدرات الحديقة التكنولوجية الجاري إنشاؤها ستجعل من ولاية لاغوايرا مركزا لتصدير المنتجات التي ينتجها هذا المصنع إلى منطقة دول البحر الكاريبي.

وفي هذا اللقاء، أعرب بدوره محافظ لاغوايرا ايضا عن أمله في بناء أول واحة تكنولوجية بمشاركة الجمهورية الإسلامية، كما أعرب عن تقديره لدعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية لحكومة وشعب فنزويلا ضد هيمنة الإمبريالية الأمريكية.

تبادل تجارب الذكاء الاصطناعي الإيراني مع كوبا

خلال لقائه رئيس الوزراء الكوبي إدواردو مارتينيز، اكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الايراني على استعداد ايران لمشاركة المعرفة والخبرة الايرانية مع كوبا وبدء تعاون جيد في مختلف المجالات، وخاصة الذكاء الاصطناعي، وفي ختام اللقاء تم التوقيع على مذكرة تعاون بين البلدين في مجال الخدمات البريدية.

وبدوره اشار مارتينيز الى التقدم الكبير الذي حققته إيران في المجالات العلمية والتكنولوجية، ودعا ايضا إلى تطوير التعاون بين البلدين في مجالات الاتصالات والخدمات البريدية والذكاء الاصطناعي.

استعداد إيران لتدريب القوى العاملة الكوبية في مجال الروبوتات والذكاء الاصطناعي

وفي اليوم الأخير من زيارته كوبا، زار هاشمي الجناح الإيراني في معرض هافانا الدولي الـ 40 والتقى برئيس هذا البلد ميغيل دياز كانيل بيرموديز، وناقشا سبل تطوير التعاون الثنائي المختلفة، خاصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

واعلن هاشمي عن استعداد إيران لتدريب القوى العاملة الكوبية في مجال الروبوتات والذكاء الاصطناعي، مضيفا انه ووفقا لنهج البلدين في تطوير التعاون، فإن هناك المزيد من الأمور الجيدة تنتظر إيران وكوبا.

انتهى**ر. م