٠٨‏/١١‏/٢٠٢٤، ١٢:٣٦ م
رمز الخبر: 85653124
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journalistرباب ابراهیم مصطفی

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اليمن يسقط طائرة أمريكية من طراز MQ-9 Reaper

٠٨‏/١١‏/٢٠٢٤، ١٢:٣٦ م
رمز الخبر: 85653124
اليمن يسقط طائرة أمريكية من طراز MQ-9 Reaper

طهران/8 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا-افادت مصادر اخبارية عن اسقاط طائرة أمريكية بدون طيار من نوع MQ-9 Reaper في محافظة الجوف شمال اليمن.

ووفقا لقناة الميادين الاخبارية ، فقد أفادت وسائل إعلام يمنية بأن الطائرة أسقطت أثناء قيامها بعملية استطلاع فوق المنطقة في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة.

وأقر الجيش الأمريكي بمقاطع فيديو متداولة على الإنترنت تظهر ما يبدو أنها طائرة مشتعلة تسقط من السماء وحقل من الحطام المحترق في منطقة بمحافظة الجوف اليمنية.

وقال الجيش إنه يحقق في الحادث، رافضا الخوض في مزيد من التفاصيل.

وسبق أن أكد خبراء عسكريون أن قدرة القوات المسلحة اليمنية على إسقاط الطائرة الأمريكية بدون طيار من طراز MQ-9 Reaper المتقدمة للغاية والمكلفة، وضعت القوة العسكرية لواشنطن في موقف محرج.

هذا و أسقطت القوات المسلحة اليمنية أكثر من 10 طائرات أمريكية بدون طيار من طراز MQ-9 في إطار دعم أهالي غزة والرد على اعتداءات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة على المدن اليمنية.

وعليه ،فإن هذه الطائرة هي الثانية عشرة من نوع MQ-9 Reaper التي تسقطها حركة انصار الله في اليمن.

انتهى**ر.م

٠ Persons
journalistرباب ابراهیم مصطفی

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