مطاردات للمشجعين الاسرائيليين عقب تمزيقهم للعلم الفلسطيني في امستردام

وتحدثت تقارير في هولندا عن قيام مشجعي "مكابي تل أبيب" بإزالة الأعلام الفلسطينية عن منازل في الشوارع الهولندية، قبل أن يتعرضوا للهجوم من مئات المناصرين للقضية الفلسطينية، ما أدى إلى إصابة نحو 10 إسرائيليين بعد تعرضهم

لحوادث ضرب ودهس في أمستردام.

وقبل انطلاق المباراة، أظهرت مقاطع مصورة أخرى استفزاز المشجعين الإسرائيليين، الجماهير الهولندية بالمدرجات، عبر رفضهم الوقوف دقيقة صمت حداداً على ضحايا فيضانات فالنسيا الإسبانية، بل وأشعلوا الألعاب النارية خلال الدقيقة وبقية الجماهير صامتة.

وافادت وسائل اعلام عبرية ان عشرات الإصابات قد وقعت في صفوف جماهير فريق مكابي تل أبيب في أمستردام عقب مباراة للفريق "الإسرائيلي" ضد فريق أياكس في العاصمة الهولندية فجر اليوم الجمعة، حيث تعرضوا لهجوم من قبل متظاهرين داعمين لفلسطين.

واضافت بانه قد وقعت عشرات الإصابات بعضا منها وصفتها بالخطيرة وهناك عدد من "الاسرائيليين" عالقين في المدينة وفي حالة ذعر،كما ادعت ان هناك مخاوف من اختطاف "اسرائيليين" في امستردام.

وبدورها ادعت وزارة خارجية الكيان الاسرائيلي بأنه تم انقطاع الاتصال مع 3 "اسرائيليين" في امستردام في هولندا بعد المواجهات بين عدد من "الاسرائيليين" والعرب هناك.

وقال مكتب بنيامين نتنياهو إن رئيس الوزراء على علم بتفاصيل حادثة العنف الخطيرة التي وقعت في أمستردام ضد مواطنين "إسرائيليين"، وأجرى تقييما للوضع مع وزير الخارجية وسكرتيره العسكري، ويتلقى تحديثات منتظمة طوال الوقت.

وأضاف بيان مكتب نتنياهو :"يأخذ رئيس الوزراء هذا الحدث المروع على محمل الجد، ويطالب الحكومة الهولندية وقوات الأمن الهولندية بالتصرف بحزم وسرعة ضد مثيري الشغب، وضمان السلام لمواطنينا".

من جهته وفي أول مهمة له عقب توليه وزارة الخارجية، قال جدعون ساعر:" نقوم بمتابعة الاحداث الخطيرة في أمستردام مع الجهات الرسمية هناك، وعلى أي شخص إسرائيلي أو يهودي يواجه ضائقة في هذه اللحظات أو يعلم عن حدث يجري الآن الاتصال على الرقم الطارئ للخارجية الاسرائيلية".

وقالت خارجية الكيان الاسرائيلي في بيان لاحق: "ننظر بعين الخطورة للأحداث في أمستردام وكذلك حقيقة أن السلطات الهولندية لم تسيطر على الأحداث ضد "الإسرائيليين"، وعلمنا أنه حتى اللحظة تم اعتقال 30 شخصا شاركوا في الهجوم على الإسرائيليين".

وتابعت إنها تجري اتصالات لمتابعة الموقف مع المسؤولين الهولنديين، فيما قالت وسائل إعلام عبرية أن هناك اتصال مرتقب بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ونظيره الهولندي.

ومن جهته أعلن جيش الكيان الإسرائيلي اليوم الجمعة أنه وبناء على تعليمات اصدرها نتنياهو سوف يتم إرسال قوة إلى هولندا للمساهمة في إجلاء "الإسرائيليين" الذين تعرضوا لأعمال عنف، مضيفا أن البعثة "ستصل بطائرة شحن وستضم فرقا طبية وأخرى للإنقاذ".

وبهذا السياق، اصدر جيش الكيان الاسرائيلي بمنع جنوده النظاميين والاحتياطيين من السفر الى هولندا حتى اشعار اخر، وافادت اذاعة جيش الكيان في وقت لاحق ان مسؤولي الامن في هولندا لم يأذنوا بعد للطائرة العسكرية الاسرائيلية بالهبوط في هولندا.

اما مجلس الأمن القومي في الكيان الاسرائيلي فقد اوصى "الإسرائيليين" في أمستردام بتجنب التنقل في الشوارع والبقاء في غرف الفنادق، بينما قالت الخارجية "الإسرائيلية " إن الوضع بدأ يهدأ في العاصمة الهولندية، وإن على "الإسرائيليين" التزام الفنادق.

كما طلبت سفارة الكيان الاسرائيلي في هولندا من رعاياها الامتناع عن التجول في الشوارع والساحات مع علامات تشير الى هويتهم "الاسرائيلية".

وفيما بعد افاد جيش الكيان الاسرائيلي في بيان له :"لن يذهب اي وفد من الجيش الى امستردام وذلك وفق توجيهات المستوى السياسي".

السردية الاعلامية الداخلية لاحداث امستردام

وكعادته يقوم الكيان الاسرائيلي بفبركة الاخبار وصنع سرديات خاصة به يلعب فيه دور المظلوم والمجني عليه، الا ان وسائل الاعلام التي كانت متواجدة اثناء تغطية المباراة التي جمعت نادي أياكس أمستردام الهولندي بنادي مكابي تل أبيب الإسرائيلي في الدوري الأوروبي، وانتهت بفوز الأول بنتيجة 5 أهداف مقابل لا شيء، اوضحت مجريات الامور.

وعلیه أفاد مراسلون ميدانيون بأن جماهير فريق الكيان الإسرائيلي هي المسؤولة عن إشعال الأحداث حيت قامت بإنزال وتمزيق علم فلسطين من احدى الشرفات في مدينة أمستردام.

کما ذكر المراسلون ان الشرطة الهولندية لم تتدخل وسمحت للجاليات العربية بمهاجمة الاسرائيلين بعدما رأتهم يتهجمون على العرب ويمزقون الاعلام الفلسطينية.

ومن جانبها، قالت شرطة أمستردام إنها نشرت قوات إضافية في العاصمة بعد إشارات إلى حدوث توترات في مناطق عدة، مضيفة انها اعتقلت نحو 65 شخصا من جنسیات مختلفة شاركوا في هذه الاحداث .

وعلى وسائل التواصل الاجتماعي ، انتشر فيديو يظهر تمزيق مشجعين "إسرائيليين" للعلم الفلسطيني في العاصمة الهولندية قبيل مباراة فريق"مكابي تل أبيب" مع أياكس أمستردام، وهو ما تسبب في اندلاع احتجاجات.

كما انتشر فيديو اخر ، يظهر فيه الشباب العرب يخيرون "الاسرائيلين"، بعد هروبهم والقاء انفسهم في احد الانهار بالعاصمة الهولندية امستردام ، بقول عبارة :"من يريد الخروج من الماء عليه ان يقول فلسطين حرة". وذلك على غرار ما يفعله جيش الاحتلال بالمعتقلين من ابناء غزة ويجبرهم على القول شعب "إسرائيل" حر.

و ذكرت إعلام العدو أن أحداث أمستردام تمثل جبهة مقلقة جدًا تجري في الخلفية وهي العداء ضدّ "الإسرائيليين" في العالم مؤكدة أنه إضافة إلى الجبهات الـ7 الموجودة هناك جبهة ثامنة وهي الجبهة الدولية واحتمال المس بـ"إسرائيليين" في الخارج.

و نقلت إعلام عبرية عن مؤرّخين "إسرائيليين": ما جرى هو هجوم من هولنديين على "إسرائيل" ويجب توقف الحديث عن أنه هجوم من مسلمين.

انتهى**ر.م