القنصل العام الايراني لدى أربيل يلتقي رئيس وزراء اقليم كردستان العراق

تطرق الطرفان في هذا اللقاء الى اهمية الزيارة التي اجراها رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية "مسعود بزشكيان" الى العراق وإقليم كردستان معتبران اياها بمثابة أساس لمزيد من تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية.

وفي مستهل هذا اللقاء، الذي عقد بمناسبة انتهاء مهام "نصرالله رشنودي" كقنصل عام للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى أربيل، ثمّن مسرور بارزاني الجهود المبذولة من قبل القنصل العام الإيراني، متمنيا له النجاح والتوفيق في مسيرته الدبلوماسية المقبلة.

من جانبه، هنأ القنصل العام للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى أربيل بنجاح انتخابات برلمان اقليم كردستان، مؤكدا على أهمية تشكيل الكابينة الجديدة لحكومة الإقليم.

كذلك عبّر القنصل العام عن تقديره للجهات المعنية في حكومة إقليم كردستان على ما تقدمه من تنسيق وتعاون مع القنصلية العامة للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

لقاء القنصل العام الإيراني مع وزير داخلية إقليم كردستان

هذا وقد التقى ايضا يوم امس، القنصل العام للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى أربيل أمس وزير داخلية إقليم كردستان العراق، ريبر احمد وتباحثا في القضايا ذات الاهتمام المشترك وتطورات المنطقة.

وفي معرض التهنئة بنجاح إجراء الانتخابات البرلمانية لإقليم كردستان، أعرب رشنودي عن تقديره وشكره لتعاون وزير الداخلية في مختلف المجالات، لا سيما في تقديم الخدمات لزوار الأربعين الحسيني (ع) في السنوات الثلاث الماضية.

وبدوره، ثمن ريبر أحمد جهود القنصلية العامة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في أربيل لتعزيز العلاقات بينهما.

انتهى**ر. م