القوات المسلحة اليمنية تستهدف قاعدة "نيفاتيم" الجوية بصاروخ باليستي فرط صوتي

وأوضح بيان صادر عن القوات المسلحة تلاه المتحدث الرسمي العميد يحيى سريع خلال مسيرة "مع غزة ولبنان.. جهوزية واستنفار ضد قوى الاستكبار" اليوم بميدان السبعين، أن القوة الصاروخية نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت قاعدة "نيفاتيم" الجويةَ في منطقة النقب جنوبي فلسطين المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي "فلسطين2". مؤكدا أن الصاروخ أصاب هدفه.

وأشار إلى أن الدفاعات الجوية نجحت في إسقاط طائرة أمريكية نوع MQ_9 أثناء قيامها بتنفيذ مهام عدائية في أجواء محافظة الجوف فجر اليوم الجمعة، ليرتفع عدد الطائرات الأمريكية التي أسقطتها الدفاعات الجوية اليمنية من هذا النوع إلى 12 طائرة خلال معركة "الفتح الموعود والجهاد المقدس" إسنادا لمعركة طوفان الأقصى.



وأكدت القوات المسلحة استمرارها في إسناد الشعبين الفلسطيني واللبناني باستمرار فرض الحصار البحري على العدو الإسرائيلي وكذلك العمليات العسكرية الإسنادية ومواجهة كافة التهديدات المعادية، وأن هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة وكذلك وقف العدوان على لبنان.



وفيما يلي نص البيان:



بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيم



قال تعالى: {یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ إِن تَنصُرُوا۟ ٱللَّهَ یَنصُرۡكُمۡ وَیُثَبِّتۡ أَقۡدَامَكُمۡ } صدقَ اللهُ العظيم



انتصاراً لمظلوميةِ الشعبينِ الفلسطينيِّ واللبنانيِّ وإسناداً للمقاومتين الفلسطينية واللبنانية وفي إطار المرحلة الخامسة من التصعيد



نفذتِ القوةُ الصاروخيةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ عمليةً عسكريةً نوعيةً استهدفتْ قاعدةَ "نيفاتيم الجويةَ في منطقةِ النقبِ جنوبيَ فلسطينَ المحتلةِ بصاروخٍ باليستيٍّ فرط صوتي "فلسطين2" وقدْ وصلَ إلى هدفهِ بفضلِ الله.



وبعونِ اللهِ تعالى نجحتْ دفاعاتُنا الجويةُ في إسقاطِ طائرةٍ أمريكيةٍ نوع MQ_9 وذلك أثناءَ قيامِها بتنفيذِ مهامَ عدائيةٍ في أجواءِ محافظةِ الجوفِ فجرَ اليومِ الجمعة.



وبهذا يرتفعُ عددَ الطائراتِ الأمريكيةِ التي نجحتِ الدفاعاتُ الجويةُ اليمنيةُ في إسقاطِها من هذا النوع إلى اثنتي عشرةَ طائرةً خلالَ معركةِ الفتحِ الموعودِ والجهادِ المقدسِ إسنادًا ً لمعركةِ طوفانِ الأقصى.



إنَّ القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ مستمرةٌ بعونِ اللهِ تعالى في إسنادِ الشعبينِ الفلسطينيِّ واللبنانيِّ باستمرارِ فرضِ الحصارِ البحريِّ على العدوِّ الإسرائيليِّ وكذلكَ العملياتُ العسكريةُ الإسناديةُ ومواجهةُ كافةِ التهديداتِ المعاديةِ وأنَّ هذه العملياتِ لن تتوقفَ إلا بوقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عن قطاعِ غزةَ وكذلك وقفُ العدوانِ على لبنان.



واللهُ حسبُنا ونعمَ الوكيل، نعمَ المولى ونعمَ النصير



عاشَ اليمنُ حراً عزيزاً مستقلاً



والنصرُ لليمنِ ولكلِّ أحرارِ الأمة



صنعاء 6 من جمادَى الأولى 1446 للهجرة



الموافق للـ 8 نوفمبر 2024م



صادرٌ عنِ القواتِ المسلحةِ اليمنية

المصدر :وكالة الانباء اليمنية (سبأ)

انتهى**ر.م