المقاومة الفلسطينية تدمر دبابتي ميركافا لجيش الاحتلال الصهيوني

أعلنت سرايا القدس أن مقاتليها دمروا "دبابة ميركافا" بتفجير عبوة ثاقب شديدة الانفجار قرب بركة أبو راشد وسط مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

كما بثت كتائب القسام لقطات لتفجير دبابة ميركافا للاحتلال، في منطقة الخزندار بمدينة غزة، بعبوة ناسفة شديدة الانفجار.



وتظهر اللقطات تجهيز مقاتلي القسام للعبوة من نوع شواظ 3، وقيام أحدهم بالتقدم وزرعها في طريق آليات الاحتلال بالمنطقة، قبل الانسحاب بسلام.



ووفقا للمشاهد، فقد كانت جرافة للاحتلال، تقوم بسحب ناقلة جنود النمر معطوبة، بعد استهداف سابق، وكانت تتبعها دبابة لحماية عملية الإخلاء من المكان.

وبدا مثيرا، أن جرافة الاحتلال، وناقلة الجنود المعطوبة مرتا فوق العبوة الناسفة، دون التأثير عليها أو ملاحظتها، تبع ذلك مرور الدبابة فوقها والتفجير بها بصورة مباشرة.

كما أعلنت كتائب القسام أنها هاجمت، في عملية مشتركة مع كتائب الشهيد عمر القاسم، مواقع قوات الاحتلال جنوب بلدة الشجاعية في مدينة غزة بقذائف الهاون.

و ذكرت سرايا القدس أنها استهدفت مواقع قوات الاحتلال على خط الإغاثة في محور نتساريم وسط قطاع غزة.

هذا وقد اعلنت ألوية الناصر صلاح الدين امس استيلائها على طائرة "إسرائيلية" استطلاعية من نوع "EVO Max" خلال تنفيذها مهام استخبارية في سماء المنطقة الوسطى من قطاع غزة.

انتهى**ر. م