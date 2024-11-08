المقاومة الفلسطينية تستهدف آليات الاحتلال وتحشداته في غزة

واستهدفت أيضاً كتائب القسام ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة "تاندوم" قرب مسجد الأمين محمد شرق مخيم جباليا شمال القطاع.

من جانبها، دمّرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، الجمعة، آلية ميركافا صهيونية بتفجير عبوة ثاقب شديدة الانفجار قرب بركة أبو راشد وسط مخيم جباليا.

كما أعلنت سرايا القدس قصفها تمركزاً لجنود الاحتلال على خط الإمداد في محور "نتساريم" بقذائف الهاون.

ونشرت ألوية الناصر صلاح الدين، مشاهد من استيلائها على طائرة إسرائيلية استطلاعية من نوع "EVO Max" خلال تنفيذها مهام استخبارية في سماء المنطقة الوسطى من قطاع غزة.

انتهى ** 2342