٠٩‏/١١‏/٢٠٢٤، ٦:٥٢ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85653530
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عدوان إسرائيلي يستهدف عدداً من المواقع في ريفي حلب وإدلب

٠٩‏/١١‏/٢٠٢٤، ٦:٥٢ ص
رمز الخبر: 85653530
عدوان إسرائيلي يستهدف عدداً من المواقع في ريفي حلب وإدلب

طهران / 9 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- استهدف طيران العدو الإسرائيلي اليوم عدداً من المواقع في ريفي حلب وإدلب ما أدى إلى إصابة عدد من العسكريين.

وقال مصدر عسكري في تصريح لـ “سانا”: حوالي الساعة 45: 00 بعد منتصف الليل شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه جنوب شرق حلب مستهدفاً عدداً من المواقع في ريفي حلب وإدلب ما أدى إلى إصابة عدد من العسكريين ووقوع بعض الخسائر المادية.

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