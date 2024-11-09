عدوان إسرائيلي يستهدف عدداً من المواقع في ريفي حلب وإدلب

وقال مصدر عسكري في تصريح لـ “سانا”: حوالي الساعة 45: 00 بعد منتصف الليل شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه جنوب شرق حلب مستهدفاً عدداً من المواقع في ريفي حلب وإدلب ما أدى إلى إصابة عدد من العسكريين ووقوع بعض الخسائر المادية.

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