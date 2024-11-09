قواعد جويّة وبحرية وسط كيان الاحتلال في مرمى صواريخ حزب الله

*قواعد عسكرية

وفي تقرير للميادين ، استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان عند الساعة 03:55 من عصر الجمعة، قاعدة تدريب للواء المظليين في مستوطنة كرمئيل، بصلية صاروخية كبيرة.

وبصلية من الصواريخ النوعية، استهدفت المقاومة قاعدة "تل نوف" الجوية جنوبي "تل أبيب" عند الساعة 03:15 عصراً.

كما استهدفت المقاومة الإسلامية عند الساعة 08:00 صباحاً، قاعدة ومطار "رامات ديفيد" جنوبي شرقي مدينة حيفا المحتلة، بصلية صاروخية نوعية.

واستهدفت أيضاً، لليوم الثالث على التوالي، قاعدة "ستيلا ماريس" البحرية، وهي قاعدة استراتيجية للرصد والرقابة البحريين على مستوى الساحل الشمالي شمال غرب حيفا، بصلية صاروخية نوعية عند الساعة 08:00 من صباح الجمعة، وأصابت أهدافها بدقة.

*تجمعات جنود الاحتلال

وأثبتت بيانات المقاومة في استهدافها تجمعات وتحركات "جيش" الاحتلال في جنوب لبنان، ما ورد في بيان غرفة عمليات المقاومة، حين قالت إنّ "مجاهدينا في الجبهة الأماميّة عند الحدود الجنوبيّة، وبفعل ضرباتهم الدقيقة والمُتكررة، وقدرتهم العالية على التصدي لتوغلات العدو وتدمير دباباته وآلياته تمكنوا حتى الآن من إجبار قوّات العدو الإسرائيلي على المراوحة عند حدود قرى الحافة فقط".

وعند الساعة 05:00 مساء يوم الجمعة، أطلقت المقاومة الإسلامية في لبنان صاروخاً موجهاً على ناقلة جند قرب مرتفع ساري في الشمال الغربي لبلدة كفركلا، مما أدى إلى تدميرها ومقتل وجرح من فيها.

وشنّ حزب الله هجوماً جوياً بسرب من المسيّرات الانقضاضية عند الساعة 15:10 عصراً، على تجمع لقوات الاحتلال شرق بلدة مارون الراس، محققة إصابات دقيقة.

كما استهدفت المقاومة تجمعات في مستوطنتَي المنارة ودوفيف بصليات صاروخية عند الساعة 02:55 عصراً.

وعند الساعة 01:25 ظهراً، استهدفت المقاومة الإسلامية تجمعاً آخر لجنود الاحتلال في مستوطنة مرغليوت بصلية صاروخية.

واستهدف مجاهدو المقاومة تجمعاً لـ "جيش" الاحتلال في مستوطنة مسكافعام بصلية صاروخية عند الساعة 12:50 ظهراً.

وكانت المقاومة الإسلامية قد شنّت هجوماً بالقذائف المدفعية عند الساعة 12:10 من ليل الخميس - الجمعة، على تجمع لقوات الاحتلال في جل الحمار جنوبي بلدة العديسة، محققة إصابات مؤكدة.

كما أعلنت أنّه استهدفت جرافة عسكرية ترافقها قوة مشاة عند الساعة 01:20 من ليل الخميس - الجمعة، بصاروخ موجّه قرب مرتفع ساري في الشمال الغربي لبلدة كفركلا، مما أدى إلى تدميرها ومقتل وجرح طاقمها.

*استهداف مستوطنات

وفي إطار التحذير الذي وجّهته المقاومة الإسلامية لمستوطنات الشمال، استهدفت المقاومة الإسلامية مستوطنة كريات شمونة بصلية صاروخية عند الساعة 09:00 صباحاً، وعادت لتستهدفها مرّة أخرى عند الساعة 05:00 مساءً.

كما استهدفت المقاومة مستوطنتَي يرؤون ومرغليوت بصليات صاروخية في الساعة 05:00 مساءً.

ونشر حزب الله صورة كُتب عليها "لا إصابات" في اللغتين العربية والعبرية، تظهر جنود الاحتلال بين أكفان رفاقهم، وأرفق الإعلام الحربي هذه الصورة بعبارة "أكثر من 100 قتيل و1000 جريح منذ بداية المناورة البريّة في جنوب لبنان".

انتهى ** 2342