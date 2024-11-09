14 عملا مقاومًا ضد قوات الاحتلال في الضفة خلال 24 ساعة

ورصد مركز معلومات فلسطين (مُعطى) في تقريره اليومي مساء الجمعة، 14 عملا مقاوما، تنوعت ما بين إطلاق نار واشتباكات مسلحة، وإلقاء عبوات ناسفة وزجاجات حارقة، ومواجهات وإلقاء حجارة، ومظاهرات.

وفي التفاصيل، اندلعت مواجهات وإلقاء حجارة في بلدة بيتونيا برام الله، وتقوع ببيت لحم، ومخيم الفوار الخليل، وبيتا وأوصرين بنابلس.

كما اندلعت مواجهات واشتباكات مسلحة تخللها إلقاء عبوات ناسفة خلال اقتحام مخيمي بلاطة والعين بنابلس، وألقيت زجاجات حارقة على قوات الاحتلال خلال المواجهات في بلدة بيتا.

وخرجت مظاهرات في كل من مدينة جنين، وطولكرم، وبلدة كفر قدوم بقلقيلية.

وفي تقرير سابق ، وثق مركز “مُعطى” 144 عملا مقاوما نوعيا وشعبيا خلال الفترة خلال الأسبوع الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أسفرت عن ست إصابات في صفوف الاحتلال.

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