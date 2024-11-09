٠٩‏/١١‏/٢٠٢٤، ٨:٤٢ ص
رقم الصحفي: 1426
رمز الخبر: 85653573
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بقائي: مزاعم ضلوع الإيراني في محاولة اغتيال مسؤولين أميركيين مؤامرة صهيونية

٠٩‏/١١‏/٢٠٢٤، ٨:٤٢ ص
رمز الخبر: 85653573
بقائي: مزاعم ضلوع الإيراني في محاولة اغتيال مسؤولين أميركيين مؤامرة صهيونية

طهران/ 9 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا-في إشارة إلى المزاعم المتكررة بضلوع إيران في محاولة اغتيال بعض المسؤولين الأمريكيين قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية: إن تكرار هذا الادعاء في الوقت الحالي مؤامرة مقززة من قبل الأوساط الصهيونية و المناهضة لإيران لتعقيد القضايا بين الولايات المتحدة وإيران.

واعتبر "إسماعيل بقائي" أن ادعاء بدور إيراني  في محاولة اغتيال مسؤولين أميركيين سابقين أو حاليين، لا أساس له من الصحة ومرفوض تماما.

وأشار إلى اتهامات مماثلة في الماضي والتي رفضتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشكل كامل وثبت كذبها،قائلا: إن تكرار هذا الادعاء في الوقت الحالي مؤامرة مقززة من قبل الأوساط الصهيونية و المناهضة لإيران لتعقيد القضايا بين الولايات المتحدة وإيران.

وأكد بقائي في الوقت نفسه: أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستستخدم كافة الوسائل المشروعة والقانونية على المستوى الداخلي والدولي لتحقيق حقوق الشعب الإيراني.

انتهی**1426

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