عمرو موسى: التوسع الإسرائيلي سيشمل كامل المنطقة

وقال موسى في لقاء متلفز:إن موضوع التوسع قد يصل إلى دول مهمة كالسعودية ومصر وهذا من شأنه أن يدفعنا إلى الاجتماع والوحدة لمواجهة هذه الخطط.

وأضاف موسى: لا يوجد حل لهذه القضية إلا إذا كان لدى العرب إرادة جادة بأن يرهنوا التطبيع وكل خطوة نحو السلام، بحل شامل وعادل للقضية الفلسطينية، متسائلاً، لماذا علينا نحن العرب أن نقبل بسياسات إسرائيل التوسعية؟.

وقال:إذا كان هناك حديث عن الضفة وغزة وشرق القدس وما حولها، فقد باتت "إسرائيل" تتوسع على حساب جيرانها كلهم وتخطط للمطالبة بأراضٍ أخرى بما في ذلك الأراضي السعودية كما سوف نرى وليس فقط مصر والأردن وهذا سوف يؤدي إلى فوضى عارمة في كل المنطقة.

انتهی**1426



