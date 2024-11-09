٠٩‏/١١‏/٢٠٢٤، ١٠:١٨ ص
رقم الصحفي: 1426
رمز الخبر: 85653717
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انطلاق ملتقى "مدرسة نصر الله" الدولي

٠٩‏/١١‏/٢٠٢٤، ١٠:١٨ ص
رمز الخبر: 85653717
انطلاق ملتقى "مدرسة نصر الله" الدولي

طهران/ 9 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- انطلق الملتقى الدولي "مدرسة نصر الله " اليوم السبت في طهران بمشاركة مفكرين من 13 دولة وذلك في الذكرى الاربعين لاستشهاد سيد المقاومة المجاهد الشهيد السيد حسن نصر الله.

وانطلق الیوم السبت 9 نوفمبر 2024 مؤتمر "مدرسة نصر الله" الدولي بحضور25 ضيفا من 13 بلدا في العالم منها لبنان والعراق والبحرين ومصر والكويت وتركيا والهند وماليزيا والجزائر وتونس بهدف التعريف بالابعاد الفكرية والشخصية والسياسية للسيد حسن نصر الله بهدف بناء النموذج وتبيان دور القادة المستقبليين للمقاومة.

انطلاق ملتقى "مدرسة نصر الله" الدولي

وحضر المؤتمر رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف ، ومدير الحوزات العلمية (المدارس الاسلامية) في ايران "اية الله علي رضا اعرافي" ووزير الثقافة والارشاد الاسلامي عباس صالحي ووزير الخارجية عباس عراقجي والمساعد الاستراتيجي لرئيس الجمهورية محمد جواد ظريف ورئيس لجنة دعم الشعب الفلسطيني حجة الاسلام والمسلمين اختري.

انتهی**1426

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