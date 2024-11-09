انطلاق ملتقى "مدرسة نصر الله" الدولي

وانطلق الیوم السبت 9 نوفمبر 2024 مؤتمر "مدرسة نصر الله" الدولي بحضور25 ضيفا من 13 بلدا في العالم منها لبنان والعراق والبحرين ومصر والكويت وتركيا والهند وماليزيا والجزائر وتونس بهدف التعريف بالابعاد الفكرية والشخصية والسياسية للسيد حسن نصر الله بهدف بناء النموذج وتبيان دور القادة المستقبليين للمقاومة.

وحضر المؤتمر رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف ، ومدير الحوزات العلمية (المدارس الاسلامية) في ايران "اية الله علي رضا اعرافي" ووزير الثقافة والارشاد الاسلامي عباس صالحي ووزير الخارجية عباس عراقجي والمساعد الاستراتيجي لرئيس الجمهورية محمد جواد ظريف ورئيس لجنة دعم الشعب الفلسطيني حجة الاسلام والمسلمين اختري.

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