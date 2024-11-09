الصحة في لبنان: 6 شهداء و38 جريحا إثر قصف الاحتلال على لبنان

وأعلنت مصادر إخبارية عن وقوع 11 اعتداء للكيان الصهيوني على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وتأتي هذه الهجمات بعد أن طلب المتحدث باسم الكيان الصهيوني من سكان بعض مناطق هذه المنطقة، بما في ذلك كوي البريك وبرج البراجنة، إخلاء هذه المناطق.

وقبل ساعات أفادت مصادر إخبارية بقصف مدفعي كثيف من قبل الاحتلال على أطراف الجامعة اللبنانية في منطقة "الليلكي" في الضاحية الجنوبية لبيروت.

ويأتي هذا العدوان السافر للكيان الصهيوني على جنوب لبنان في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الصحة اللبنانية أمس الجمعة، أن عدد الشهداء في خلال هجمات الاحتلال وصل إلى 3 آلاف و150 شخصا و13 شهيدا وأصيب 13 ألف و888 شخصا خلال هذه الفترة.

ومنذ 23 أيلول/ سبتمبر الماضي، وسعت قوات الاحتلال نطاق الإبادة الجماعية التي ترتكبها في غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، لتشمل جل مناطق لبنان، بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية غير مسبوقة عنفا وكثافة، كما بدأت توغلا بريا في جنوبه ضاربة عرض الحائط بالتحذيرات الدولية والقرارات الأممية.

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