٠٩‏/١١‏/٢٠٢٤، ١٢:٥٤ م
رقم الصحفي: 1426
رمز الخبر: 85654008
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رئيس السلطة القضائية: جبهة المقاومة تزداد قوة كل يوم

٠٩‏/١١‏/٢٠٢٤، ١٢:٥٤ م
رمز الخبر: 85654008
رئيس السلطة القضائية: جبهة المقاومة تزداد قوة كل يوم

طهران/ 9 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- أكد رئيس السلطة القضائيةعلى استمرارية جبهة المقاومة وقال: رغم استشهاد قادة كبار في المقاومة ولكن هذه الحركة لا تزال صامدة ، ومن المؤكد أنها ستزداد قوة يوما بعد يوم.

وقال حجة الاسلام "غلام حسین محسني ايجئي"اليوم السبت على هامش ملتقى "مدرسة نصر الله" الدولي الذي عقد في قاعة المؤتمرات في طهران: إن طريق المقاومة سيستمر بشكل أعلى وأقوى بعد استشهاد قادة عظماء كالشهيد السيد حسن نصر الله، لأن جبهة المقاومة مدرسة ولا تتکل على شخص واحد.

وأضاف: رغم استشهاد قادة كبار في المقاومة، إلا أن هذه الحركة لا تزال صامدة، وبفضل الإيمان والإرادة القوية، ستصبح أقوى يوما بعد يوم.

هذا وانطلق الملتقى الدولي "مدرسة نصر الله " اليوم السبت في طهران بمشاركة مفكرين من 13 دولة وذلك في الذكرى الاربعين لاستشهاد سيد المقاومة المجاهد الشهيد السيد حسن نصر الله.

انتهی**1426

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