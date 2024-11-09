الطلاب الإيرانيون يحصدون 5 ميداليات ذهبية في مسابقة الاختراع العالمية بإندونيسيا

وقال مدير الهيئة المشرفة على الفرق العلمية للطلبة الإيرانيين "مهدي رشيدي جهاني"، أقيمت المسابقات بمشاركة ألف و 198 فريقا من 24 دولة في ثمانية مجالات هي التقنية والهندسة، الكيمياء والنانوتكنولوجيا، التكنولوجيا الحيوية والبيئة، هندسة الطاقة، الفيزياء وعلم الفلك، الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، العلوم الاجتماعية، التعليم وتقنيات التعليم.

وأضاف: أقيمت هذه الجولة من المسابقات حضوريا وافتراضيا، وشاركت إيران بثلاثة فرق حضوريا وفريقين افتراضيا.

وتابع قائلا: شاركت إندونيسيا وماليزيا ورومانيا وجمهورية التشيك وروسيا وتركمانستان وتايلاند وفيتنام وجنوب أفريقيا والإمارات العربية المتحدة والهند وهونغ كونغ والصين في المسابقات.

وأوضح أن ميداليتين ذهبيتين حصدهما الفريق الإيراني المكون من "إيليا مجيد زاده" و"بارسا كريمي" في المجال الفني والهندسي وجائزة خاصة من منظمة الاختراعات والابتكارات الماليزية، وفريق اخر مكون من "أمير عباس كاووسي" و"آرتين سالاري"، في المجال التقني والهندسي، كما حصل "نيما سهرابي"، ميدالية ذهبية في مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وجائزة خاصة لرومانيا.

وأضاف:فريقين إيرانيين متكونين من الطلاب "أرتين رادمتين"، و"نيكي أبطحي"، و"باران بهمن"، "سارينا نصرتي" و"محمد حسين عزتي"، و"باران درخشنده درياسري"، و"بانيذ خليجي فر"، و"كلشيد شيرفاني" و"ياسمن سعيدي"، فازا بالميدالية الذهبية في مجالي البيئة والتكنولوجيا الحيوية.

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