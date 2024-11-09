٠٩‏/١١‏/٢٠٢٤، ٣:٤٣ م
رمز الخبر: 85654286
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journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

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ملفات إخبارية

حماس: على الدول العربية والإسلامية أن تقوم بواجبها تجاه القدس

٠٩‏/١١‏/٢٠٢٤، ٣:٤٣ م
رمز الخبر: 85654286
حماس: على الدول العربية والإسلامية أن تقوم بواجبها تجاه القدس

طهران/ 9 تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا- دعا عضو المكتب السياسي ورئيس مكتب شؤون القدس بحركة (حماس) "هارون ناصر الدين"، الدول العربية والإسلامية التي ستجتمع في الرياض إلى القيام بواجبها تجاه القدس المحتلة.

وقال ناصر الدين: لقد حان الوقت لكي تقوم الدول الإسلامية بواجبها الديني والسياسي تجاه مدينة القدس المحتلة، التي تتعرض لحملة تهويد واسعة النطاق وممنهجة من قبل الحكومة المتطرفة للكيان الإسرائيلي.

وأضاف: تمتلك الدول الإسلامية إمكانية ممارسة الضغوط والنفوذ الاقتصادي والسياسي على دول العالم لمواجهة الاحتلال ووقف جرائمه ضد الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية.

وشدد ناصر الدين رئيس مكتب شؤون القدس على تنفيذ قرارات القمم الإسلامية الرافضة لأي تغيير في طبيعة مدينة القدس والمسجد الأقصى، مطالبا الدول التي نقلت سفاراتها إلى مدينة القدس المحتلة بسحبها من هذه المدينة. 

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٠ Persons
journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

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ملفات إخبارية

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