اعلامي يمني : حزب الله سيحسم هزيمة اسرائيل ويعيد الامن للعالم

وفي حوار اليوم السبت مع وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء (ارنا) علی هامش مؤتمر "مدرسة نصرالله" الدولي بطهران ، اعتبر المحطوري "دور ايران اساسي ومركزي في دعم محور المقاومة والجهاد"؛ مبينا، انه "لو لا ثورة ايران الاسلامية لضاعت فلسطين".

كما اشاد الاعلامي اليمني، بالانتصارات التي حققتها قوات المقاومة ضد الكيان الصهيوني في الميدان؛ مؤكدا بان الحرب ستنتهي بانتصار فلسطين وغزة ولبنان واليمن والعراق، وستكون الهزيمة من نصيب "اسرائيل" وامريكا باذن الله.

وشدد المحطوري بالقول : ان اليمن مستمر بكل قوة في معركة اسناد غزة ولبنان، وسناخذ ثار الشهید السید نصرالله (رض) وبقیه الشهداء من الکیان الصهیونی، ولن يتمكن الرئيس الامريكي الجديد ترامب من تغيير موقف اليمن.

هذا وبدأ مؤتمر "مدرسة نصرالله" الدولي صباح الیوم السبت تزامنا مع أربعينية ذكرى استشهاد الامين العام لحزب الله السید حسن نصرالله (رض)، بمشاركة ضيوف محليين واجانب من 13 بلدا بما في ذلك لبنان والعراق والبحرين ومصر والكويت وتركيا والهند وماليزيا والجزائر وتونس، فضلا عن مسؤولین محلیین.

انتهى ** ح ع