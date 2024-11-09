ممثل وزير الخارجية في غرب اسيا : الجمهورية الإسلامية ستواصل دعمها لجبهة المقاومة

وأضاف شيباني في حدیث لمراسل ارنا، ان جبهة المقاومة تمكنت خلال فترة الحرب من الصمود في وجه آلة حرب الکیان الصهيوني، بينما لا يزال الصهاينة يتابعون حساباتهم الخاطئة.

وتابع : إن الكيان الصهيوني لم يحقق أيًا من أهدافه خلال هذه الفترة، بل كبد العديد من الخسائر البشرية، كما تستهدف صواريخ المقاومة وسط مدينة تل أبيب والقطاعات الصناعية في حيفا.

وصرح هذا المسؤول الايراني : لقد تمكنت الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في غضون هذه الفترة، من لفت انتباه المجتمع الدولي إلى جرائم الصهاينة، وبذلت جهودا حثيثة في منع استمرار هذه المذبحة من خلال الرحلات العديدة التي قام بها وزير خارجية بلادنا إلى مختلف البلدان الاقليمية.

واستطرد شيباني، أن "زيارة رئيس مجلس النواب إلى لبنان وجولات وزير الخارجية عراقجي تركت أثرا كبيرا على مختلف الأبعاد السياسية بهدف دعم جبهة المقاومة.

انتهی**2054 / ح ع **