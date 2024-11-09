عالم دين لبناني : السيد نصرالله (رض) عزز الوحدة بين المسلمين والمسيحيين

واضاف الشيخ حنينة، في تصريح له على هامش مؤتمر "مدرسة نصرالله" الدولي بطهران اليوم السبت، ان "الوضع في جنوب لبنان اليوم ونظرا لضربات المقاومة، يؤكد علينا بان نجعل عيوننا امام الميدان"؛ لافتا الى ان الشهيد نصرالله جاهد خلال 45 عاما بوعيه ورشده ومثابراته في خط المقاومة واصبح فخرا للمجتمع الانساني.

وتابع، ان النهج الذي سار عليه الشهيد نصرالله (رض)، اوجد حالة نفسية وشعورية ووجدانية، نجد أثارها اليوم في جنوب لبنان امام قوات الكيان الصهيوني؛ مردفا بانه كلما قُصفت بيوتهم كلما تعززت ارادتهم على مزيد من المقاومة والصمود.

وشدد رئيس مجلس الامناء في تجمع العلماء المسلمين اللبناني، على بعض الدول والانظمة بان تتخلى عن صمتها اتجاه المجازر الصهيونية المتواصلة في غزة ولبنان.

واعتبر الشيخ حنينة، انشاء المؤسسات والمستشفيات والمدارس لتاهيل الشباب والسيدات والحوزات العلمية في لبنان بايدي السيد نصرالله (رض)، اسهم بشكل كبير في ديمومة مدرسة سيد المقاومة وحيويتها؛ مؤكدا بان مقاومة الشعب اللبناني ستستمر امام جرائم الصهاينة حتى تحرير القدس الشريف.

يذكر ان مؤتمر "مدرسة نصرالله" الدولي، بدا صباح الیوم السبت تزامنا مع أربعينية ذكرى استشهاد الامين العام لحزب الله السید حسن نصرالله (رض)، بمشاركة ضيوف محليين واجانب من 13 بلدا بما في ذلك لبنان والعراق والبحرين ومصر والكويت وتركيا والهند وماليزيا والجزائر وتونس، فضلا عن مسؤولین محلیین.

انتهى ** ح ع