ممثل الجهاد الاسلامي في طهران : استشهاد قادة حزب الله لا يوقف مسيرة المقاومة

وأضاف أبو شریف في حدیث لمراسل ارنا، أن العمليات العسكرية التي يقوم بها حزب الله ضد الكيان الصهيوني مستمرة؛ مردفا انه استبدال كل قائد يستشهد بقائد آخر، ويستمر هذا المسار حتى النصر النهائي.

وتابع، أن استشهاد السيد حسن نصر الله، شكل ضربة كبيرة، ولا يزال غياب هذه الشخصية العظيمة محسوسا، لكن حزب الله لا يعتمد على شخص واحد ويستطيع اعادة تنظيمه في غياب قادته.

ولفت ممثل الجهاد الاسلامي في طهران : إن الصهاينة يرتكبون الجرائم بحق شعب لبنان بحرا وبراً وجواً، لكن الشعب اللبناني لن يستسلم لهذا الكيان المجرم.

انتهی**2054