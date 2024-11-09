٠٩‏/١١‏/٢٠٢٤، ٧:١٥ م
رقم الصحفي: 2454
رمز الخبر: 85654382
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ممثل الجهاد الاسلامي في طهران : استشهاد قادة حزب الله لا يوقف مسيرة المقاومة

٠٩‏/١١‏/٢٠٢٤، ٧:١٥ م
رمز الخبر: 85654382
ممثل الجهاد الاسلامي في طهران : استشهاد قادة حزب الله لا يوقف مسيرة المقاومة

طهران/9 تشرین الثاني/نوفمبر/ارنا-أکد ممثل حركة الجهاد الاسلامي في طهران، ناصر أبو شریف، بأن استشهاد قادة حزب الله لا يوقف مسيرة المقاومة.

وأضاف أبو شریف في حدیث لمراسل ارنا، أن العمليات العسكرية التي يقوم بها حزب الله ضد الكيان الصهيوني مستمرة؛ مردفا انه استبدال كل قائد يستشهد بقائد آخر، ويستمر هذا المسار حتى النصر النهائي.

وتابع، أن استشهاد السيد حسن نصر الله، شكل ضربة كبيرة، ولا يزال غياب هذه الشخصية العظيمة محسوسا، لكن حزب الله لا يعتمد على شخص واحد ويستطيع اعادة تنظيمه في غياب قادته.

ولفت ممثل الجهاد الاسلامي في طهران : إن الصهاينة يرتكبون الجرائم بحق شعب لبنان بحرا وبراً وجواً، لكن الشعب اللبناني لن يستسلم لهذا الكيان المجرم.

انتهی**2054

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