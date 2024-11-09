٠٩‏/١١‏/٢٠٢٤، ٧:١٢ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85654443
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الحكومة العراقية : المرحلة الأولى من انسحاب القوات الأميركية تنتهي في 2025

٠٩‏/١١‏/٢٠٢٤، ٧:١٢ م
رمز الخبر: 85654443
الحكومة العراقية : المرحلة الأولى من انسحاب القوات الأميركية تنتهي في 2025

طهران / 9 تشرين الثاني / نوفمبر / إرنا - أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية "باسم العوادي"، أن المرحلة الأولى لانسحاب القوات الأميركية من اراضي البلاد، ستنتهي بحلول شهر سبتمبر من العام 2025م.

وأضاف العوادي في تصريح له اليوم السبت : لدى الحكومة العراقية اتفاق سمي "إنهاء مهمة التحالف الدولي المشترك"، بني على أساس لجنة رفيعة المستوى اجتمعت عدة مرات على مستوى العام الحالي.

وأوضح المتحدث باسم الحكومة العراقية، أن اللجنة توصلت إلى نتيجة بعيداً عن أي ظرف أو ضغط سياسي.

وتابع، أنه "تم التوصل إلى اتفاق مرض للطرفين، وحاز على موافقة الولايات المتحدة"؛ مشيرا إلى، أن "المرحلة الأولى من الانسحاب ستنتهي في سبتمبر 2025، والمرحلة الثانية تبدأ من سبتمبر 2025 وتنتهي في سبتمبر 2026م".

انتهى ** ح ع

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المصدر / وكالات

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