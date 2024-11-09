٠٩‏/١١‏/٢٠٢٤، ٨:٠١ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85654467
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متحدث الخارجية : "الدكتور فاطمي" راح ضحية مخطط الاستبداد الداخلي والاستعمار الخارجي

٠٩‏/١١‏/٢٠٢٤، ٨:٠١ م
رمز الخبر: 85654467
متحدث الخارجية : "الدكتور فاطمي" راح ضحية مخطط الاستبداد الداخلي والاستعمار الخارجي

طهران / 9 تشرين الثاني / نوفمبر / إرنا - اكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية اسماعيل بقائي، على ان "الدكتور السيد حسين فاطمي وزير خارجية الحكومة الوطنية في ايران (برئاسة الدكتور مصدق)، راح ضحية المخطط المشترك بين الاستبداد الداخلي والاستعمار الخارجي".

وافادت ارنا، ان بقائي كتب اليوم السبت عبر حسابه في منصة "اكس" : ان تاريخ 10 نوفمبر، يوافق ذكرى رحيل الدكتور حسين فاطمي، وزير الخارجية في عهد الحكومة الوطنية (وفات 10-11-1954م)، الذي راح ضحية المخطط المشترك بين الاستبداد الداخلي والاستعمار الخارجي.

واضاف، ان "وزير خارجية الحكومة الوطنية كان يؤمن من الصميم، بضرورة بذل الجهود لحماية الاستقلال والحرية وحقوق الشعب، وتعزيز السيادة الوطنية".

وختم بقائي : لقد كتب (الدكتور فاطمي)، بعد ان دشّن صحيفة "باختر" : ينبغي لنا ان نحافظ، بصمودنا وثباتنا، على استقلالنا، وان نصون مصالح الشعب الايراني؛ ايّا كان الثمن.

متحدث الخارجية : "الدكتور فاطمي" راح ضحية مخطط الاستبداد الداخلي والاستعمار الخارجي

انتهى ** ح ع

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