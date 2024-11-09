قائد عسكري: الاعمال الشريرة للكيان الصهيوني لم تؤثر على ميزان القوى لمحور المقاومة

وخلال زيارته التفقدية السبت لمنطقة الدفاع الجوي الشمالية الغربية للجيش، قال العميد قادر رحيم زاده: ان جمهورية إيران الإسلامية، ورغم كل الضغوط والعقوبات والتهديدات، قد تحولت اليوم بشجاعة وحنكة القائد العام للقوات المسلحة الى واحدة من القوى الرائدة في المنطقة وسنواصل الطريق الذي نسير فيه بقوة وصلابة.

وذكر أن العالم شهد في عملية "الوعد الصادق" فشل المنظومات الدفاعية للكيان الصهيوني أمام إرادة وإيمان الشباب الإيراني، وقال: إن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية وصلت إلى هذه المرحلة من الاقتدار والتقدم بمبادرات وإبداع ابناء هذا البلد الذين يجعلون الاستكبار العالمي في حالة من الحيرة والذهول امام قدراتهم الفريدة.

وأشار العميد رحيم زاده إلى أن العدو يبحث دائمًا عن حياكة المؤامرات وتوجيه الضربة للجمهورية الإسلامية، وأضاف: ان الاعمال الشريرة للكيان الصهيوني خلال العام الاخير، على الرغم من العمليات الإعلامية للعدو، لم تُحدِث اي تغيير في موازين القوى لمحور المقاومة وسيواصل مقاتلو هذا المحور نضالهم حتى تحرير القدس الشريف.

وأكد: أن الكيان الصهيوني الغاصب تلقى ضربات موجعة من محور المقاومة، والتغييرات في المسؤولين العسكريين لهذا الكيان تظهر أنه يائس امام قوة محور المقاومة.

وحيّا العميد رحيم زادة ارواح شهداء الدفاع الجوي الذين ارتقوا اخيرا وقال: طالما أن الشباب الإيراني مسلح بسلاح الإيمان والقيم المعنوية فلا قوة قادرة على مواجهته، ولقد أثبتنا هذه القضية للاصدقاء والاعداء خلال سنوات الحرب الثماني المفروضة (1980-1988).

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