١٠‏/١١‏/٢٠٢٤، ٣:٥٨ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85654606
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الدوري الايراني: سباهان اصفهان يعود للصدارة بعد إفلاته من الهزيمة امام نساجي مازندران

١٠‏/١١‏/٢٠٢٤، ٣:٥٨ ص
رمز الخبر: 85654606
الدوري الايراني: سباهان اصفهان يعود للصدارة بعد إفلاته من الهزيمة امام نساجي مازندران

طهران / 10 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- عاد سباهان اصفهان الى صدارة الدوري الايراني الممتاز بعد إفلاته من الهزيمة امام ضيفه نساجي مازندران.

وفي هذه المباراة التي جرت على ملعب "فولاد مباركة" في اصفهان مساء السبت، تقدم نساجي مازندران بهدف سجله مرصاد يوسفي الدقيقة 27 فيما سجل لسباهان برايان دابو في الدقيقة الاولى من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني من المباراة.

وفي مباراة اخرى جرت في مدينة سيرجان، تمكن برسبوليس من الفوز على مضيفه "كل كهر سيرجان" بهدف وحيد سجله وحيد اميري في الدقيقة 52 من عمر اللقاء.

وفي طهران خرج استقلال طهران من ازمته مؤقتا بعد نتائجه الضعيفة الاخيرة، اثر فوزه على ضيفه مس رفسنجان بهدف سجله ابوالفضل زماني في الدقيقة التاسعة من المباراة.

وبهذه النتائج ، عاد سباهان اصفهان الى الصدارة برصيد 21 نقطة يليه برسبوليس بـ 20 نقطة ومن ثم تراكتور بـ 19 نقطة، فيما تقدم استقلال طهران الى المركز العاشر برصيد 11 نقطة.

انتهى ** 2342

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