استدعاء 28 لاعباً للمعسكر التدريبي لمنتخب ايران استعدادا لمباراتيه مع كوريا الشمالية وقرغيزستان

واللاعبون الذي تم استدعاؤهم من قبل أمير قلعة نوئي، المدير الفني للمنتخب الوطني الإيراني لكرة القدم، هم: علي رضا بيرانوند، بيام نيازمند، سيد حسين حسيني، محمد رضا اخباري، شجاع خليل زاده، علي نعمتي، أمين حزباوي، محمد مهدي زارع، حسين كنعاني زادكان، صالح حرداني، آريا يوسفي، ميلاد محمدي، اميد نورافكن، سامان قدوس، جواد حسين نجاد، روزبه جشمي، سعيد عزت اللهي، محمد كريمي، محمد قرباني، علي رضا جهانبخش، علي قلي زاده، محمد محبي، مهدي قائدي، مهدي طارمي، أمير حسين حسين زاده، سردار آزمون، شهريار مغانلو وسعيد سحرخيزان.

وسيغادر المنتخب الإيراني إلى لاوس مساء الاثنين لخوض مباراته الخامسة أمام كوريا الشمالية يوم الخميس.

ومن ثم سيخوض المنتخب مباراته السادسة أمام قرغيزستان يوم الثلاثاء المقبل في بيشكك في بداية مباريات الإياب للمجموعة الاولى من المرحلة الثالثة للتصفيات الاسيوية المؤهلة الى المونديال.

وكانت ايران قد فازت على قرغيزستان 1-0 في طهران وعلى الامارات 1-0 في الدوحة وعلى قطر 4-1 في دبي وتعادلت مع اوزبكستان 0-0 في طشقند.

وتتصدر ايران المجموعة برصيد 10 نقاط تليها اوزبكستان بنفس الرصيد وبفارق الاهداف ومن ثم الامارات برصيد 4 نقاط وقطر بنفس الرصيد وقزغيزستان بـ 3 نقاط واخيرا كوريا الشمالية بنقطتين.

انتهى ** 2342