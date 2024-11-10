١٠‏/١١‏/٢٠٢٤، ٤:٢٤ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85654612
T T
٠ Persons

سمات

استدعاء 28 لاعباً للمعسكر التدريبي لمنتخب ايران استعدادا لمباراتيه مع كوريا الشمالية وقرغيزستان

١٠‏/١١‏/٢٠٢٤، ٤:٢٤ ص
رمز الخبر: 85654612
استدعاء 28 لاعباً للمعسكر التدريبي لمنتخب ايران استعدادا لمباراتيه مع كوريا الشمالية وقرغيزستان

طهران / 10 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- اعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني الايراني لكرة القدم، عن استدعاء 28 لاعباً للمعسكر التدريبي استعدادا لمباراتيه مع كوريا الشمالية وقيرغيزستان في إطار التصفيات الاسيوية المؤهلة الى كأس العالم 2026.

واللاعبون الذي تم استدعاؤهم من قبل أمير قلعة نوئي، المدير الفني للمنتخب الوطني الإيراني لكرة القدم، هم: علي رضا بيرانوند، بيام نيازمند، سيد حسين حسيني، محمد رضا اخباري، شجاع خليل زاده، علي نعمتي، أمين حزباوي، محمد مهدي زارع، حسين كنعاني زادكان، صالح حرداني، آريا يوسفي، ميلاد محمدي، اميد نورافكن، سامان قدوس، جواد حسين نجاد، روزبه جشمي، سعيد عزت اللهي، محمد كريمي، محمد قرباني، علي رضا جهانبخش، علي قلي زاده، محمد محبي، مهدي قائدي، مهدي طارمي، أمير حسين حسين زاده، سردار آزمون، شهريار مغانلو وسعيد سحرخيزان.

وسيغادر المنتخب الإيراني إلى لاوس مساء الاثنين لخوض مباراته الخامسة أمام كوريا الشمالية يوم الخميس.

ومن ثم سيخوض المنتخب مباراته السادسة أمام قرغيزستان يوم الثلاثاء المقبل في بيشكك في بداية مباريات الإياب للمجموعة الاولى من المرحلة الثالثة للتصفيات الاسيوية المؤهلة الى المونديال.

وكانت ايران قد فازت على قرغيزستان 1-0 في طهران وعلى الامارات 1-0 في الدوحة وعلى قطر 4-1 في دبي وتعادلت مع اوزبكستان 0-0 في طشقند.

وتتصدر ايران المجموعة برصيد 10 نقاط تليها اوزبكستان بنفس الرصيد وبفارق الاهداف ومن ثم الامارات برصيد 4 نقاط وقطر بنفس الرصيد وقزغيزستان بـ 3 نقاط واخيرا كوريا الشمالية بنقطتين.

انتهى ** 2342

٠ Persons

سمات

تعليقك

You are replying to: .