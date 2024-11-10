١٠‏/١١‏/٢٠٢٤، ٤:٤٥ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85654619
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المقاومة الاسلامية في العراق تضرب بالطيران المسيّر هدفا جنوبي فلسطين المحتلة

١٠‏/١١‏/٢٠٢٤، ٤:٤٥ ص
رمز الخبر: 85654619
المقاومة الاسلامية في العراق تضرب بالطيران المسيّر هدفا جنوبي فلسطين المحتلة

طهران / 10 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق أنّ مجاهديها هاجموا، مساء السبت، هدفاً عسكرياً تابعاً للاحتلال الإسرائيلي في جنوبي فلسطين المحتلة، بواسطة الطيران المسيّر.

وأكدت، أنّ العملية جاءت استمراراً بنهجها في مقاومة الاحتلال، و"نُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ".

وشدّدت المقاومة على "استمرار عملياتها في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة". 

وصباحاً، أعلنت المقاومة الإسلامية مهاجمتها هدفين للاحتلال في شمالي فلسطين المحتلة، موضحةً في بيانها الأول توجيهها ضربة في اتجاه هدفٍ حيوي إسرائيلي عبر الطيران المسيّر.

وفي بيان ثانٍ، أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق مهاجمتها هدفاً عسكرياً في شمالي فلسطين المحتلة، عبر الطيران المسيّر أيضاً.

انتهى ** 2342

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